港聞

港聞二

中大凍結學生會帳戶資產 屬會需轉學生事務處屬下

【明報專訊】有半世紀歷史的中文大學學生會前日宣布解散，中大早前發聲明表示，學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務。中大校園電台昨稱接獲消息，大學財務處將凍結學生會帳戶資產；又指學生會屬下團體下周起可登記轉為學生事務處屬下組織，但各組織名稱將刪去「中大學生會」字眼。

中大校園電台昨接獲消息稱，大學財務處將凍結學生會帳戶資產，直至再有學生認可的學生會成立才會解凍，以往由學生會管理的文化廣場、民主牆，管理權將由師生中心管理委員會負責。

屬會名稱需刪中大學生會字眼

拒絕登記須遷出會室

另外，學生事務處將設網上註冊系統，讓中大學生會屬會轉為學生事務處屬下組織，由大學撥款以維持組織日常運作，但各組織名稱將刪去「中大學生會」字眼；又提到倘屬會希望續用會室，須先向校方登記，限期前拒絕登記者會被要求遷出、暫停財務支援。

教育局長楊潤雄昨解說《施政報告》措施時，被問會否為中大學生會解散可惜、校方拒承認學生會是否「迫學生上絕路」，他沒直接回應，其後補充稱，每個組織都因應實際情况決定，盼大家尊重院校自主，「但無論如何這些組織服務、辦活動時，都要守法、守規，包括香港法例和校規」。他不擔心中大學生會解散直接影響學生服務，相信大學會支援。

楊潤雄稱學生會活動須守法

當局暫要求2022/23學年起，公營學校新聘教師須通過《基本法》測試。楊潤雄昨指理念是因應公營學校課程，有不少機會涉獵《基本法》、香港憲制地位等，「作為公營學校教師，對《基本法》有一定認識，這是必要條件」。他又指參考公務員推行相關測試，「不見得會令招聘上有任何困難，所以不相信招聘教師時，有很大問題」；他指將「逐步逐步做」，長遠將考慮涵蓋其他學校。

公營校新教師基本法試

英華校長憂增行政壓力

英華書院校長、直資學校議會主席陳狄安稱，直資學校亦有受公帑資助，倘日後要新聘教師做《基本法》測試是無可厚非、理解安排。他說學校本身已要查核教師性罪行定罪紀錄、每3年查核所有註冊教師刑事紀錄，憂再增要求，會令學校行政程序更有壓力。他又說，過往有教師在9月中、開學後才辦妥教師註冊申請，關注教師做《基本法》測試時，須否在簽署合約前已取及格成績，「擔心8月31日才知測試不及格，是否翌日便不能開學，希望當局清楚解釋」。

相關字詞﹕國家安全教育 憲法 基本法測試 公營學校 教師

上 / 下一篇新聞

2030+規劃：缺地增1.5倍至3000公頃 黃偉綸：增人均居住面積一兩成 限單位最細200呎研列賣地條款
2030+規劃：缺地增1.5倍至3000公頃 黃偉綸：增人均居住面積一兩成 限單位最細200呎研列賣地條款
中長期覓4100公頃 黃：未必全兌現
中長期覓4100公頃 黃：未必全兌現
陳帆：洪水橋前海鐵路展首期研究 明年有結果
陳帆：洪水橋前海鐵路展首期研究 明年有結果
港大限支聯周三前移走國殤之柱 逾期視作放棄處理 蔡耀昌促校方交代意向理據
港大限支聯周三前移走國殤之柱 逾期視作放棄處理 蔡耀昌促校方交代意向理據
涉藏手槍92發子彈 國安拘夫婦查來源目的
涉藏手槍92發子彈 國安拘夫婦查來源目的
CIA設「中國任務中心」 鄧炳強：23條着墨反間諜應對
CIA設「中國任務中心」 鄧炳強：23條着墨反間諜應對
起底法執行指引 列「指明傷害」事例 大狀：事主合理擔心可入罪 門檻低
起底法執行指引 列「指明傷害」事例 大狀：事主合理擔心可入罪 門檻低
國旗國徽法生效 立會特首辦網增國徽
國旗國徽法生效 立會特首辦網增國徽
機場工染疫源頭不明 數千人強檢 逾百人檢疫 包括女兒同學無綫節目人員
機場工染疫源頭不明 數千人強檢 逾百人檢疫 包括女兒同學無綫節目人員
向港府反映嚴格檢疫阻招才 美商會：如對牆談話
向港府反映嚴格檢疫阻招才 美商會：如對牆談話
溝針抗體升 葉劉促推第3針 徐德義：須有更多證據
溝針抗體升 葉劉促推第3針 徐德義：須有更多證據
涉打印偽鈔購物搭的士 29歲男被捕
涉打印偽鈔購物搭的士 29歲男被捕
太陽能板藏1.2億元冰毒 3人落網
太陽能板藏1.2億元冰毒 3人落網
新西17區議員宣誓未過關 台灣觀選期間展「光時」旗列證據
新西17區議員宣誓未過關 台灣觀選期間展「光時」旗列證據
立會選舉10·30起提名 逾半民主派支持者反對參選
立會選舉10·30起提名 逾半民主派支持者反對參選
大專聯會彌撒 陳日君籲學生站在公義一邊
大專聯會彌撒 陳日君籲學生站在公義一邊
氣候藍圖2035年目標 或增核電但非首選 再生能源將佔一成 政府：難免電費壓力
氣候藍圖2035年目標 或增核電但非首選 再生能源將佔一成 政府：難免電費壓力
「4‧18連續性合約」檢討 羅致光稱需考慮保障自由工作者
「4‧18連續性合約」檢討 羅致光稱需考慮保障自由工作者
兩辦讚施政報告 林鄭稱信一國兩制2047後不變
兩辦讚施政報告 林鄭稱信一國兩制2047後不變
勞處：兩金對冲封頂額難「科學化」
勞處：兩金對冲封頂額難「科學化」
師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話
師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話
冒TB涉姦女同志脫罪 辯方律師囑被告「小心做人」
冒TB涉姦女同志脫罪 辯方律師囑被告「小心做人」
涉拖鞋打雪橇 男女狗主被捕
涉拖鞋打雪橇 男女狗主被捕
同僚：張耀升入火場後沒聽見求救 抬出後有脈搏無呼吸
同僚：張耀升入火場後沒聽見求救 抬出後有脈搏無呼吸
于文鳳上訴駁回 判辭指原審無犯錯
于文鳳上訴駁回 判辭指原審無犯錯
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】談中大學生會解散話遺憾 兩舊生局長遺憾「會方作為」
【Emily】談中大學生會解散話遺憾 兩舊生局長遺憾「會方作為」
【Emily】新主教牧徽有長頸鹿 華仁仔知由來
【Emily】新主教牧徽有長頸鹿 華仁仔知由來
【Emily】屋企唔興共富 張國鈞啲錢畀晒老婆
【Emily】屋企唔興共富 張國鈞啲錢畀晒老婆
【Emily】建制派選拔KOL 楊明李力持評審
【Emily】建制派選拔KOL 楊明李力持評審