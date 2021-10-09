中大凍結學生會帳戶資產 屬會需轉學生事務處屬下

中大校園電台昨接獲消息稱，大學財務處將凍結學生會帳戶資產，直至再有學生認可的學生會成立才會解凍，以往由學生會管理的文化廣場、民主牆，管理權將由師生中心管理委員會負責。

屬會名稱需刪中大學生會字眼

拒絕登記須遷出會室

另外，學生事務處將設網上註冊系統，讓中大學生會屬會轉為學生事務處屬下組織，由大學撥款以維持組織日常運作，但各組織名稱將刪去「中大學生會」字眼；又提到倘屬會希望續用會室，須先向校方登記，限期前拒絕登記者會被要求遷出、暫停財務支援。

教育局長楊潤雄昨解說《施政報告》措施時，被問會否為中大學生會解散可惜、校方拒承認學生會是否「迫學生上絕路」，他沒直接回應，其後補充稱，每個組織都因應實際情况決定，盼大家尊重院校自主，「但無論如何這些組織服務、辦活動時，都要守法、守規，包括香港法例和校規」。他不擔心中大學生會解散直接影響學生服務，相信大學會支援。

楊潤雄稱學生會活動須守法

當局暫要求2022/23學年起，公營學校新聘教師須通過《基本法》測試。楊潤雄昨指理念是因應公營學校課程，有不少機會涉獵《基本法》、香港憲制地位等，「作為公營學校教師，對《基本法》有一定認識，這是必要條件」。他又指參考公務員推行相關測試，「不見得會令招聘上有任何困難，所以不相信招聘教師時，有很大問題」；他指將「逐步逐步做」，長遠將考慮涵蓋其他學校。

公營校新教師基本法試

英華校長憂增行政壓力

英華書院校長、直資學校議會主席陳狄安稱，直資學校亦有受公帑資助，倘日後要新聘教師做《基本法》測試是無可厚非、理解安排。他說學校本身已要查核教師性罪行定罪紀錄、每3年查核所有註冊教師刑事紀錄，憂再增要求，會令學校行政程序更有壓力。他又說，過往有教師在9月中、開學後才辦妥教師註冊申請，關注教師做《基本法》測試時，須否在簽署合約前已取及格成績，「擔心8月31日才知測試不及格，是否翌日便不能開學，希望當局清楚解釋」。