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溝針抗體升 葉劉促推第3針 徐德義：須有更多證據

【明報專訊】本港新冠疫苗開打近8個月，部分接種者抗體水平已大跌。多名立法會議員關注何時可打第3劑加強針，當中早前參與「溝針」研究的新民黨葉劉淑儀稱，打第3針後抗體水平指數超過2萬。食衛局副局長徐德義說知道一些機構正做小規模研究，但政府廣泛推行疫苗接種計劃時要更多證據。

9月529疫苗異常事件 62宗疑面癱

衛生署昨公布本港9月共接獲529宗新冠疫苗異常事件報告，包括62宗懷疑貝爾面癱，當中22人打科興和40人打復必泰，累計311宗；同期新增40宗懷疑心肌炎或心包炎，累計105宗；新增兩宗吉巴氏綜合症，當中一宗為31歲女子接種復必泰27天後四肢無力，報告指暫無證據顯示超過背景發病數字。同期另增兩宗橫貫性脊髓炎，一宗涉及一名35歲男子接種復必泰後左足底麻痺及左後腿有抽筋感覺。

葉劉：無溝針者打3針後 同無不良反應

參與養和醫院打第3針研究計劃的葉劉淑儀昨在立法會衛生事務委員會表示，她第3針是「溝針」打復必泰（前兩針為科興），兩周後抽血化驗顯示抗體水平指數超過2萬，無不良反應。她說有另一名年紀相若的政協無「溝針」下打第3針，抗體水平指數亦達1.6萬，反應很好，質詢港府何時向市民提供第3針。自由黨張宇人稱自己已「溝針」打第3針，至昨日十多天無副作用。

徐德義回應稱，知道一些大學或機構正做小規模研究，但當政府廣泛推行疫苗接種計劃時，考慮會較嚴謹及要更多證據。民建聯陳恒鑌要求讓12歲以上青少年接種科興，徐重申港府推廣泛疫苗接種計劃、特別涉新疫苗時，要看安全、成效和專家意見。

瑪麗、伊利沙伯和屯門醫院上月底起設新冠疫苗接種站，方便覆診病人即時打針。醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏昨表示，3個接種站運作暢順，下周後期將多開4個，務求遍及每個醫院聯網。

英認可港新版針卡

此外，食衛局昨公布，早前與英國溝通後，獲通知香港的更新版疫苗接種紀錄已獲確認符合當地要求，將由當地時間10月11日凌晨4時起認可香港的更新版疫苗接種紀錄作入境英格蘭之用。

據英國政府網頁，已完成接種獲認可疫苗的入境者，只需在入境後兩天或以內檢測，沒有要求檢疫。

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰 科興 新冠疫苗

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