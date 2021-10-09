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向港府反映嚴格檢疫阻招才 美商會：如對牆談話

【明報專訊】正當特首林鄭月娥在《施政報告》提出要提升政策解說能力，香港美國商會稱多次向港府反映嚴格檢疫會影響吸引人才，卻不獲回覆，如同對牆談話。除了商會踫壁，立法會議員亦要花唇舌追問，實政圓桌田北辰昨日在立法會衛生事務委員會4次質詢會否派人把守檢疫酒店，食物及衛生局長陳肇始才回應會加強整體措施。

據彭博社報道，香港美國商會因香港嚴格檢疫措施而面對吸引人才等困難，多次向港府提出關注，但未獲回覆，形容如對牆談話。報道又引述香港歐洲商務協會指檢疫嚴格，多間歐洲公司正商討將營運轉移至新加坡等地方。

林鄭：首要與內地通關

林鄭月娥昨在港台節目表示明白商界關注，現首要處理與內地通關，因為對經濟、家庭團聚及跨境學童等都重要。至於與外地通關，她說即使接種疫苗亦會感染，若外地抵港者免檢疫，會有社區感染風險。

派員守檢疫酒店否 田北辰四問陳肇始

立法會衛生事務委員會昨討論通關。自由黨張宇人關注與內地和外國通關能否並存，食衛局副局長徐德義重申，爭取與內地通關是「頭等大事和唯一目標」，這目標以外的可能性暫不考慮。多名議員關注港府能否達至內地要求。據實政圓桌田北辰稱，了解到內地要求香港收緊酒店檢疫措施，包括要有執法人員把守和禁止市民入內進食，內地又不滿香港獲豁免檢疫人數太多等，問當局會否收緊措施；陳肇始重申已與內地舉行對接會議。田不滿陳無正面回應，追問會否派執法人把守檢疫酒店，陳稱內地肯定香港清零情况。田再兩次追問會否派人把守，陳回應「會加強整體措施」。

田批開放檢疫酒店餐廳 一度無官員回應

田北辰第二次問會否減免檢疫時，陳肇始亦無正面回應，田再追問，委員會主席葛珮帆稱：「田議員你搭嘴，我們聽不到局長回答，不要直接與局長對話好不好。」田再問免檢疫人數，葛即說：「田議員再這樣，我關你咪。」田不滿陳沒回應，葛說：「通常這情况，你要循其他渠道追問局方。」

田北辰又關注當局是否批准檢疫酒店向公眾開放餐廳，查問共批多少間。徐德義問在場官員「同事有無補充」，結果無官員回應。田再追問徐是否知悉事件，徐稱：「可能我們需要多點資料，會後再溝通。」田斥事件經傳媒報道後全港都知，局方不可能不知，「你開放（檢疫酒店餐廳）做什麼？為什麼會批？有什麼好處？上面（內地）聽到已經驚，內地檢疫酒店誰都不能入」。徐德義說感謝議員意見，會檢視。

（新冠疫情）

相關字詞﹕徐德義 陳肇始 林鄭月娥 食衛局 通關 新型冠狀病毒肺炎

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