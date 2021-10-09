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機場工染疫源頭不明 數千人強檢 逾百人檢疫 包括女兒同學無綫節目人員

【明報專訊】經歷約50日無本地新型冠狀病毒個案後，本港社區再現確診，昨日公布的48歲患者感染源頭未明，逾百人要檢疫，他工作的機場超級一號貨站數千人要強制檢測，患者5歲女兒的幼稚園同班同學、興趣班同學等都要短暫檢疫，她曾去拍攝節目的無綫電視亦有11人要檢疫。有醫生認為病人入院前病毒量不算高，相信是新近發病，在社區傳播風險不太高，但其他曝露在同一環境的員工或受感染，應加密機場員工檢測。

患者接觸外地貨物 張竹君：染Delta機率大

上述患者為機場超級一號貨站夜班貨站服務員，負責卸貨及檢查貨物，大部分時間在飛機底工作，有可能接觸來自美國、歐洲、亞洲、中東各地貨物，包括冷凍水果。他每周接受檢測，9月29日結果為陰性，10月4日陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者入院前無病徵，10月6日檢測CT值是28至31（即病毒量較低），翌日入院後CT值跌至15至18（即病毒量升），並開始喉嚨痛。他帶有L452R變異病毒株，張相信他染Delta病毒的機率大。

張表示，患者所住的沙田金獅花園金輝閣有400人要強制檢測，全部驗出陰性；患者曾在工作地點的休息室食飯及休息，約90人因此被列為密切接觸者，他們的家居接觸者都要短暫隔離3日，直至驗出陰性為止。另外，患者的家人及曾一同用膳者約有20多人，也需強制檢疫。

女兒參與TVB兒童節目錄影

主持小演員戴透明膠口罩

患者的5歲女兒就讀大圍新翠邨東華三院馬陳景霞幼稚園，該校需停課。張竹君稱，該女童10月4日開始咳嗽及流鼻水，也有同學發燒，但對人類呼吸道合胞病毒呈陽性。女童、其母，以及發燒同學入院全驗出陰性。另外，患者女兒參加跳舞、普通話等4個興趣班（見表），也曾為無綫電視兒童節目Hands Up錄影。根據節目片段，主持人及小演員均戴透明膠口罩。電視廣播有限公司回應稱，11名涉事員工要檢疫，無回應拍攝節目時主持人有否戴外科口罩。

本港自7月起共有6宗本地個案及輸入相關個案，其中3宗涉機場員工，包括上述個案。被問8月確診的國泰貴賓室員工感染源頭，張竹君稱很大可能與轉機客有關，但找不到相關個案。她認同機場員工檢測次數加密會更好，但要視乎實際情况。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，新確診者入院前病毒量不算高，估計社區爆發風險不大，但風險未解除，「可能其他工友已發病然後感染他（確診者）」，現時最重要是盡早為90多個工作上的密切接觸者檢測，「10月6日初步陽性，今（昨）日都未有全部人檢測結果，已有兩日空檔，最好同一日有結果」。

專家促機場檢測一周兩次

他認為機場始終風險較高，「最好加密機場檢測，就算不隔日一次，都應該一周兩次，不是有無資源做，而是你不可能不這樣做」。

對於電視台幕前工作者戴透明膠口罩，梁認為非密封塑膠口罩不合規格，「現在用它真的是膽博膽，發揮不到好保護作用」。

另外，衛生防護中心昨公布兩宗外地確診，當中居於元朗八鄉牛徑村11號D的10歲男童，以及居於北角寶馬山花園8座、已打兩針復必泰的20歲男子，分別於9月底赴英國後驗出陽性，二人住處被納入強制檢測公告。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕機場 張竹君 新型冠狀病毒肺炎疫情

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