起底法執行指引 列「指明傷害」事例 大狀：事主合理擔心可入罪 門檻低

存灰色地帶 「多了不敢做的事」

私隱專員會考慮信息的內容、表達及發布方式、背景、轉載程度、真確性，加上受害人及家人的特質，界定是否犯法。根據指引，因防止或偵測罪行需要，或在合法而合理地相信符合公眾利益的新聞活動中披露資料，可作免責辯護。

「起底罪」分兩級，如披露行為並非停留在意圖或罔顧層面，而是已導致資料當事人或其家人受「指明傷害」，則可被控告「第二級罪行」，最高罰款100萬元及囚5年；「第一級罪行」的最高可罰款10萬元及囚兩年。

大律師梁嘉善相信轉發信息亦屬披露，罔顧則為明知風險可能出現，但並不理會；她擔心法例有灰色地帶，舉例公開某人資料，並指他欠債不還，提醒其他人不要借錢給他，都可能令當事人受「指明傷害」，「意圖或罔顧本來已是『拗餐死』的事」。梁認為法例涵蓋面闊，門檻相對較低，「指明傷害」中導致當事人合理地擔心其安全或福祉的傷害已可入罪。

徐英偉：打擊假新聞 研新加坡經驗

修訂條例生效後，公署人員有權截停、搜查及拘捕相關人士，並在無法庭手令下查閱涉嫌載有「起底」證據的電子器材，及要求海外社交媒體平台營運商等，移除「起底」內容，不遵從者亦犯罪。

另外，《2021年施政報告》提出須打擊「假新聞」，民政事務局長徐英偉昨表示，現階段首要工作為研究其他國家及地區打擊假新聞的經驗，又舉出新加坡作為例子，惟無回應今屆政府會否提出修例或立法框架。

翻查資料，新加坡2019年通過《防止網絡假信息和網絡操縱法案》，定義「假新聞」為對事實的虛假陳述，包括捏造信息、歪曲事實，並賦權政府部長判斷消息會否破壞公眾利益；如符合條件，部門可要求網絡商或個人更正或移除「假新聞」。