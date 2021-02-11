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CIA設「中國任務中心」 鄧炳強：23條着墨反間諜應對

【明報專訊】特首林鄭月娥早前表示，會「理直氣壯」為《基本法》第23條本地立法。保安局長鄧炳強昨表示，期望在下一屆立法會期內展開有關諮詢及立法工作。被問23條立法將涵蓋什麼新罪行，他認為涉及間諜的罪行可能要加強着墨，並提及美國中央情報局（CIA）宣布成立「中國任務中心」，政府當局有需要應對。

「聰明港人會想像到CIA如何蒐情報」

鄧炳強稱，23條規定的7類罪行，有兩類已包含在《港區國安法》，其餘5類包括叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、禁止外國的政治組織或團體在香港進行政治活動、禁止香港的政治組織或團體與外國的政治組織或團體建立聯繫。

他說，上述5類罪行，雖然在《刑事罪行條例》及《社團條例》都有涉及，但當局發現並不足以應付過去兩年發生的危害國家安全情况，特別是在應對間諜方面，故未來立法或要加強着墨。他續指，美國中情局宣布成立「中國任務中心」，稱「相信聰明的香港人會想像到中情局會以什麼方式獲取情報」，政府當局要應對。

草擬條文後再定諮詢方法

至於未來如何就23條立法諮詢公眾，鄧炳強稱由於當局正研究該法律，稍後會草擬條文，他稱屆時才會切實考慮如何諮詢，但強調必會諮詢。

被問能否保證23條立法不「以言入罪」，鄧炳強指，執法時必定要有充分證據，視乎行為和意圖，律政司亦會看是否有足夠證據檢控，非草率決定，「講一句嘢」便入罪。他又認為，正如國安法實施初期，有人擔心會嚇怕外資，但數據顯示外來投資有增無減，他認為原因是國安法令社會更平靜，相信23條立法後，外資可能更覺得本港安全。

此外，被問及台灣殺人案疑犯陳同佳的案件時，鄧指陳希望回到台灣接受法律制裁，但台灣不讓他入境；他指台灣已有足夠證據審理案件，只要停止把弄政治。問到陳同佳是否仍住在警方安全屋，鄧稱由於行動原因，不能證實某人是否在安全屋。

相關字詞﹕陳同佳 港區國安法 國安法 基本法23條 23條立法 鄧炳強

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