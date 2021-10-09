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涉藏手槍92發子彈 國安拘夫婦查來源目的

【明報專訊】警方國安處人員昨早（8日）在元朗八鄉一單位，檢獲一支P80自動手槍、3個彈匣、92枚9mm子彈等武器，並以涉嫌無牌管有槍械或彈藥拘捕一對夫婦，正調查有關武器的來源及用途。

3方向調查 包括政治背景

警方國安處高級警司李桂華指出，警方根據情報，昨早在八鄉一單位檢獲一支美國製的P80自動手槍、3個彈匣、92枚9mm子彈、一些作軍事用途的防毒面具、彈弓刀及鐵蓮花及對講機等。經警方軍械法證專家初步檢驗，該手槍性能良好，具發射能力。警方在單位內拘捕一對夫婦，分別為36歲黃姓男子及32歲韓姓女子，分別報稱是電訊維修工人及送貨司機，涉嫌無牌管有槍械或彈藥。

警方稱，涉事單位由二人租住，正調查二人是否涉及任何政治背景或組織，過往是否曾參與什麼活動，以及會否使用該批物品進行危害國家安全的行為。兩名被捕男女現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

指「黑暴」期間檢4類似手槍

李桂華稱，「黑暴」期間警方共檢獲4支類似型號的手槍，其中2019年12月有人曾在大埔發射過P80自動手槍。他指，警方有3個調查方向，一是涉案手槍及彈藥的來源，以及屬戰略性物資的防毒面具如何流入香港；其次會調查涉案槍械及彈藥與以往案件的關係，有否在任何場合使用過；三是該批物品會否涉及任何計劃及用途，以及會否有在逃者。

李桂華又指，「一支槍有92發子彈，損害可以好大」。他指，最近有不少恐怖主義活動，有孤狼式襲擊，有人嘗試用「TATP」炸藥發動襲擊，亦有人歌頌恐怖主義行為，加上昨日亦檢獲槍械，相關風險仍存在，情况令人擔憂，會加強情報搜集。

警方強調，根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，無牌管有槍械或彈藥屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

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