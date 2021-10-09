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港大限支聯周三前移走國殤之柱 逾期視作放棄處理 蔡耀昌促校方交代意向理據

【明報專訊】港大委託律師向支聯會及其清盤人蔡耀昌和鄧燕娥發信，要求支聯會下周三（13日）下午5時前，移走位於校園內的《國殤之柱》，否則被視作放棄。支聯會昨日去信港大校長張翔，要求校方讓國殤之柱繼續在港大公開豎立，以體現港大對自由與公義等價值的堅持，並要求港大澄清是否有意在不久將來移除國殤之柱。

支聯會前常委蔡耀昌昨去信港大校長張翔，蔡在信中表示，1998年港大學生會投票通過在校園永久豎立國殤之柱，其後港大順應要求協助學生會在黃克競樓露天平台豎立國殤之柱，支聯會認為港大「絕對有責任」繼續過往的處理方式，讓國殤之柱續於港大公開豎立，表示港大沒有理由作出任何改動，也沒必要催促支聯會於短期內移走該雕塑。

港大：展品所屬團體解散

按法律風險決定

根據港大信件，若支聯會不在限期前移走國殤之柱，港大會視為放棄，不會再考慮支聯會就該雕塑提出的任何要求，並由校方自行決定如何處理，不作事前通知。

蔡耀昌要求港大澄清是否意味港大打算在不久將來移除國殤之柱及其理據，又要求港大在下周二（12日）下午5時前，回應支聯會的意見及問題。

沒回應是否違98年學生會決定

本報向港大查詢要求移除的理據、限期會否太倉卒、有否違反學生會1998年投票通過的決定等，港大回應稱有關展品屬於校外團體，該團體已進入解散程序，大學根據最新的風險評估及法律意見，去信要求有關團體將展品移離大學範圍。

國殤之柱由丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）創作，紀念六四事件，國殤之柱雕有多個面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓下的死傷者，基座刻有「六四屠殺」等字句。該雕塑1997年先在維園燭光集會展出，其後豎立於港大。近日有傳港大擬移除國殤之柱，高志活發聲明回應表示震驚，指拆除是褻瀆且不道德。

相關字詞﹕六四事件 支聯會 港大 國殤之柱

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