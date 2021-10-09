陳帆：洪水橋前海鐵路展首期研究 明年有結果

陳帆昨在施政報告房屋及運輸政策措施記者會表示，港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，會透過此機制與深圳探討跨境鐵路項目，他已和深圳市副市長開會，「專班」亦已成立研究小組，啟動針對洪水橋至前海鐵路項目的第一期研究，會探討項目策略價值及可行性，預計明年完成。之後會推第二期研究，包括研究鐵路走線及詳細規劃等。

陳帆說，鐵路施工時間表及走線規劃，需港深雙方共同協商，開支、兩地分攤方式等要視乎走線等。被問及未來數條新鐵路線會否再成「千億鐵路」，陳說，本港過去大部分鐵路都是鐵路加物業模式發展，未必需要「真金白銀」新建。

高鐵被指選址錯少人搭

陳帆稱疫情反修例影響

被問及當年曾討論高鐵站選址錦上路，但最終選在西九龍，而高鐵客量低，現時再在洪水橋興建跨境鐵路，是否代表高鐵當年選址錯誤；陳帆回應時認為，高鐵選址西九的決定正確；又說高鐵客量低，是受疫情和2019年的「黑暴」影響，在此之前高鐵在假期或大日子一票難求。

（2021年施政報告）