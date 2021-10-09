中長期覓4100公頃 黃：未必全兌現

八成供應來自明日大嶼北部都會區

政府估算中至長期的潛在土地供應，3270公頃來自明日大嶼及北部都會區兩大願景，佔整體供應近八成。黃偉綸昨在記者會被問到移民潮下，本港是否仍需「造咁大個餅」，他表示，雖然本港人口今年有短暫下跌，但長遠而言，2040年代本港人口基線會增至811萬，高線可達880萬，人口較現時或增100多萬。

黃又說，預期本港平均每戶人口由現時每戶2.8人減至2.6人，加上樓齡老化需重建，需在土地供應預留適當緩衝。他表示，希望參考新加坡等地，令土地不會成為「不可跨越的瓶頸」，方法是準備多些土地，不認為現時預留的緩衝很多。另外，他表示全港濕地保育區及緩衝區共3100公頃，北部都會區發展會影響150公頃，所佔比例低，而政府收地後可決定其用途，例如讓團體營運魚塘等。

部分地涉保育爭議 環團質疑未用盡工業村

長春社公共事務經理吳希文關注，北部都會區600公頃土地，部分或較具生態價值，即使未必作房屋發展，改劃作公共空間亦未必恰當，質疑現時已納入中長期供應是高估數字，是否等同「一切已內定」，亦質疑現存工業村用地是否用盡。

創新城市發展中心召集人、測量師學會前會長何鉅業則稱，短期土地供應難追上短缺，故馬料水填海、騰空沙田污水處理廠等變數較細項目，政府應爭取盡快落實，以填補中期、即未來5至10年的缺口。至於新界北新市鎮及北部都會區約1780公頃土地，何認為雖然可行性高，但收地、搬遷需時，或較難掌握具體時間表。

（2021年施政報告）