港聞

港聞一

中長期覓4100公頃 黃：未必全兌現

【明報專訊】政府《2030+》最終報告預算本港中至長期潛在土地供應約4100公頃（見表），較估算欠缺的3000公頃土地多，當中逾半來自新界北，包括「北部都會區」額外開拓600公頃土地。發展局長黃偉綸稱，部分土地供應最終可能因可行性或其他原因未必全數兌現，稱「搵多啲是理想、合乎現實的做法」。環保團體關注，新界北部分用地涉保育爭議，如已納入供應，日後是否沒空間反對改劃。

八成供應來自明日大嶼北部都會區

政府估算中至長期的潛在土地供應，3270公頃來自明日大嶼及北部都會區兩大願景，佔整體供應近八成。黃偉綸昨在記者會被問到移民潮下，本港是否仍需「造咁大個餅」，他表示，雖然本港人口今年有短暫下跌，但長遠而言，2040年代本港人口基線會增至811萬，高線可達880萬，人口較現時或增100多萬。

黃又說，預期本港平均每戶人口由現時每戶2.8人減至2.6人，加上樓齡老化需重建，需在土地供應預留適當緩衝。他表示，希望參考新加坡等地，令土地不會成為「不可跨越的瓶頸」，方法是準備多些土地，不認為現時預留的緩衝很多。另外，他表示全港濕地保育區及緩衝區共3100公頃，北部都會區發展會影響150公頃，所佔比例低，而政府收地後可決定其用途，例如讓團體營運魚塘等。

部分地涉保育爭議 環團質疑未用盡工業村

長春社公共事務經理吳希文關注，北部都會區600公頃土地，部分或較具生態價值，即使未必作房屋發展，改劃作公共空間亦未必恰當，質疑現時已納入中長期供應是高估數字，是否等同「一切已內定」，亦質疑現存工業村用地是否用盡。

創新城市發展中心召集人、測量師學會前會長何鉅業則稱，短期土地供應難追上短缺，故馬料水填海、騰空沙田污水處理廠等變數較細項目，政府應爭取盡快落實，以填補中期、即未來5至10年的缺口。至於新界北新市鎮及北部都會區約1780公頃土地，何認為雖然可行性高，但收地、搬遷需時，或較難掌握具體時間表。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕明日大嶼 北部都會區 土地供應

上 / 下一篇新聞

2030+規劃：缺地增1.5倍至3000公頃 黃偉綸：增人均居住面積一兩成 限單位最細200呎研列賣地條款
2030+規劃：缺地增1.5倍至3000公頃 黃偉綸：增人均居住面積一兩成 限單位最細200呎研列賣地條款
陳帆：洪水橋前海鐵路展首期研究 明年有結果
陳帆：洪水橋前海鐵路展首期研究 明年有結果
港大限支聯周三前移走國殤之柱 逾期視作放棄處理 蔡耀昌促校方交代意向理據
港大限支聯周三前移走國殤之柱 逾期視作放棄處理 蔡耀昌促校方交代意向理據
涉藏手槍92發子彈 國安拘夫婦查來源目的
涉藏手槍92發子彈 國安拘夫婦查來源目的
CIA設「中國任務中心」 鄧炳強：23條着墨反間諜應對
CIA設「中國任務中心」 鄧炳強：23條着墨反間諜應對
起底法執行指引 列「指明傷害」事例 大狀：事主合理擔心可入罪 門檻低
起底法執行指引 列「指明傷害」事例 大狀：事主合理擔心可入罪 門檻低
國旗國徽法生效 立會特首辦網增國徽
國旗國徽法生效 立會特首辦網增國徽
機場工染疫源頭不明 數千人強檢 逾百人檢疫 包括女兒同學無綫節目人員
機場工染疫源頭不明 數千人強檢 逾百人檢疫 包括女兒同學無綫節目人員
向港府反映嚴格檢疫阻招才 美商會：如對牆談話
向港府反映嚴格檢疫阻招才 美商會：如對牆談話
溝針抗體升 葉劉促推第3針 徐德義：須有更多證據
溝針抗體升 葉劉促推第3針 徐德義：須有更多證據
涉打印偽鈔購物搭的士 29歲男被捕
涉打印偽鈔購物搭的士 29歲男被捕
太陽能板藏1.2億元冰毒 3人落網
太陽能板藏1.2億元冰毒 3人落網
中大凍結學生會帳戶資產 屬會需轉學生事務處屬下
中大凍結學生會帳戶資產 屬會需轉學生事務處屬下
新西17區議員宣誓未過關 台灣觀選期間展「光時」旗列證據
新西17區議員宣誓未過關 台灣觀選期間展「光時」旗列證據
立會選舉10·30起提名 逾半民主派支持者反對參選
立會選舉10·30起提名 逾半民主派支持者反對參選
大專聯會彌撒 陳日君籲學生站在公義一邊
大專聯會彌撒 陳日君籲學生站在公義一邊
氣候藍圖2035年目標 或增核電但非首選 再生能源將佔一成 政府：難免電費壓力
氣候藍圖2035年目標 或增核電但非首選 再生能源將佔一成 政府：難免電費壓力
「4‧18連續性合約」檢討 羅致光稱需考慮保障自由工作者
「4‧18連續性合約」檢討 羅致光稱需考慮保障自由工作者
兩辦讚施政報告 林鄭稱信一國兩制2047後不變
兩辦讚施政報告 林鄭稱信一國兩制2047後不變
勞處：兩金對冲封頂額難「科學化」
勞處：兩金對冲封頂額難「科學化」
師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話
師長求情 官問憑什麼 自閉男藏士巴拿判更生 倡教局訂求情信指引 批醫生替被告說話
冒TB涉姦女同志脫罪 辯方律師囑被告「小心做人」
冒TB涉姦女同志脫罪 辯方律師囑被告「小心做人」
涉拖鞋打雪橇 男女狗主被捕
涉拖鞋打雪橇 男女狗主被捕
同僚：張耀升入火場後沒聽見求救 抬出後有脈搏無呼吸
同僚：張耀升入火場後沒聽見求救 抬出後有脈搏無呼吸
于文鳳上訴駁回 判辭指原審無犯錯
于文鳳上訴駁回 判辭指原審無犯錯
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】談中大學生會解散話遺憾 兩舊生局長遺憾「會方作為」
【Emily】談中大學生會解散話遺憾 兩舊生局長遺憾「會方作為」
【Emily】新主教牧徽有長頸鹿 華仁仔知由來
【Emily】新主教牧徽有長頸鹿 華仁仔知由來
【Emily】屋企唔興共富 張國鈞啲錢畀晒老婆
【Emily】屋企唔興共富 張國鈞啲錢畀晒老婆
【Emily】建制派選拔KOL 楊明李力持評審
【Emily】建制派選拔KOL 楊明李力持評審