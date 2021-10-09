中長期覓4100公頃 黃：未必全兌現

【明報專訊】政府《2030+》最終報告預算本港中至長期潛在土地供應約4100公頃（見表），較估算欠缺的3000公頃土地多，當中逾半來自新界北，包括「北部都會區」額外開拓600公頃土地。發展局長黃偉綸稱，部分土地供應最終可能因可行性或其他原因未必全數兌現，稱「搵多啲是理想、合乎現實的做法」。環保團體關注，新界北部分用地涉保育爭議，如已納入供應，日後是否沒空間反對改劃。
八成供應來自明日大嶼北部都會區
政府估算中至長期的潛在土地供應，3270公頃來自明日大嶼及北部都會區兩大願景，佔整體供應近八成。黃偉綸昨在記者會被問到移民潮下，本港是否仍需「造咁大個餅」，他表示，雖然本港人口今年有短暫下跌，但長遠而言，2040年代本港人口基線會增至811萬，高線可達880萬，人口較現時或增100多萬。
黃又說，預期本港平均每戶人口由現時每戶2.8人減至2.6人，加上樓齡老化需重建，需在土地供應預留適當緩衝。他表示，希望參考新加坡等地，令土地不會成為「不可跨越的瓶頸」，方法是準備多些土地，不認為現時預留的緩衝很多。另外，他表示全港濕地保育區及緩衝區共3100公頃，北部都會區發展會影響150公頃，所佔比例低，而政府收地後可決定其用途，例如讓團體營運魚塘等。
部分地涉保育爭議 環團質疑未用盡工業村
長春社公共事務經理吳希文關注，北部都會區600公頃土地，部分或較具生態價值，即使未必作房屋發展，改劃作公共空間亦未必恰當，質疑現時已納入中長期供應是高估數字，是否等同「一切已內定」，亦質疑現存工業村用地是否用盡。
創新城市發展中心召集人、測量師學會前會長何鉅業則稱，短期土地供應難追上短缺，故馬料水填海、騰空沙田污水處理廠等變數較細項目，政府應爭取盡快落實，以填補中期、即未來5至10年的缺口。至於新界北新市鎮及北部都會區約1780公頃土地，何認為雖然可行性高，但收地、搬遷需時，或較難掌握具體時間表。