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2030+規劃：缺地增1.5倍至3000公頃 黃偉綸：增人均居住面積一兩成 限單位最細200呎研列賣地條款

【明報專訊】政府昨公布《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》最終報告，最新估算本港2019至2048年土地需求約5800至6200公頃，土地短缺達3000公頃，較2016年估算的1200公頃增1.5倍。發展局長黃偉綸昨表示，土地需求估算大增，原因之一是希望改善居住空間，將本港人均居住面積增一兩成，達215至237平方呎。他說，會考慮新發展區公營房屋單位面積標準增10%至20%，亦考慮私人住宅項目賣地時加入條款，限制單位面積最小為200或210平方呎。

據昨公布《香港2030+》，政府預計本港2019至2048年土地需求約5800至6200公頃，扣除已推展或處於較成熟規劃階段的土地供應，土地短缺約2600至3000公頃。報告又稱，更新後房屋需求估計約100萬個單位，與2016年評估相同，但欠缺土地由230公頃增至510至680公頃，主要需更大居住空間。

黃偉綸解釋，2016年評估過於保守，最新評估考慮多項因素，他形容「愈住愈細」是社會的「痛點」，若人均居住面積增10%，可增至215平方呎；增20%可增至237平方呎。而現時上海、新加坡及深圳人均居住面積，分別為260、270及300平方呎。

舉例四人公屋單位可400呎增至480呎

被問及如何看現時公私營房屋都有單位「細過車位」，黃說政府會在交椅洲填海項目部分公營房屋面積標準增10%至20%，日後規劃公營房屋亦考慮，如「北部都會區」仍未做規劃的項目，舉例稱現時公屋四人單位不足400平方呎，若增20%，可加至近480平方呎。

至於私樓，黃偉綸稱有意見建議政府未來賣地時加入條款，將單位最小面積限制在200或210平方呎，政府會考慮，「希望香港人『住大啲』不是空講，是做得到的」。翻查資料，現時房委會的綠置居亦有面積少於200平方呎單位推售。

經濟用地需求翻倍 10%留地十四五灣區

最新土地需求估算大增，另一原因是經濟用地需求估算增加，由2016年的458公頃，增至1080至1190公頃，其中政策主導用途用地估算增至860至950公頃。報告稱，需更多經濟用地推各項發展，如創科用地需求因推廣科學、創新科技相關行業的發展，由183公頃增至340公頃；同時亦需預留10%緩衝顧及《十四五規劃綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的額外土地需求。

政府、機構及社區設施，休憩用地及運輸基建設施需求估算亦增，因人均休憩用地由每人2.5平方米增至3.5平方米，運輸基建設施由每人5平方米增至6平方米。

何鉅業質疑房屋用地評估保守

創新城市發展中心召集人、測量師學前會長何鉅業認為，以往香港土地供應「追落後」，欠缺大規模、高層次規劃，大幅增加整體土地需求評估是大趨勢，在經濟、產業用地亦有合理關注。他說，北部都會區或其他經濟用地不適合高密度發展，否則難吸引人才，故需較多土地，但最新《香港2030+》對房屋用地評估較保守，質疑即使私樓最低面積設於210平方呎，是否就屬理想。

應用程式開發商「Innopage」創辦人李勁華認為，本港因土地不足無法發展涉及硬件、需設工廠的創科產業，只能發展軟件，增加創科土地供應有助推動涉硬件創科產業發展。

學者倡活化土地 資源撥科研

浸大生物系教授翁建霖則表示，部分創科產業需較多土地，例如生物科技公司建工廠生產疫苗、藥物等，但暫未見本港有創科公司已發展至此成熟階段。他說，對創科業界來說，最重要是時間，政府可把資源資助相關公司研發；至於土地，可利用現有設施，例如活化工廈，若研發好項目，也可到大灣區、東南亞等地設廠。

明報記者

（2021年施政報告）

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相關字詞﹕人均居住面積 黃偉綸 濕地 明日大嶼 北部都會區 香港2030+

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