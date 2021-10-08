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2021年10月8日星期五
港聞二
加速推北部都會區 修4條例省程序 未列「需公眾諮詢」 本研社質疑削弱市民意見
濕地收地料涉千億 本研社憂爛尾變雙輸
河套區設生命創科中心 冀達協同效應
版權例修訂最快下月諮詢 邱騰華稱2014年草案作起點
斷50日清零 機場貨站工不明初確 一周前檢測陰性 寓所金獅花園圍封強檢
形容通關「較長過程」 林鄭：願接受熔斷
研擴港人灣區求醫資助範圍 港大深圳醫院試點
接駁前海鐵路建設 林鄭稱可引入競爭 陳恒鑌：內地鐵路公司有優勢
大灣區GBA專題：東莞追女仔，無咁易！
灣區手記：深圳地鐵 一車兩溫 ／文：尚東美
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檢2億元走私貨 史上最大宗 涵魚翅名表瀕危植物 破解犯罪集團無人機睇水
烈風湧浪掀翻雙體帆船 法籍漢墮海不治
升降台衝斜路反彈 壓斃男工
稱兩度指示下屬報警 時景恒：火燭屬不幸非我錯
水警涉偷鹵味控盜竊
山客愛走崎嶇路 40人砍樹救墮壁者耗22小時
廉署預告介入 勸白票不投票信息會被刪 稱預防策略 針對可能構成操控破壞選舉內容
煽惑他人去年7.1遊行案 今判刑 7泛民認罪 陳皓桓：公民抗命無畏懼
男同志為亡夫辦後事遭拒申覆核 政府男同志和解撤案 部門確認公平對待同性伴侶
議員促立辱公僕罪 林鄭：加快研究 葛珮帆：有警員稱一日不立法 仍不夠尊嚴
給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾
央視評施政報告：北部都會區體現港府新思維
中聯辦盧新寧：落區將常態化
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【Emily】新界西最少3區議員拒宣誓
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【Emily】徐英偉開live答問題 好多自己友
【Emily】林鄭話後生「住劏房為私隱」 顏汶羽：冇人想住籠屋 青年都唔想
【Emily】青年聯會去中學推廣新興運動
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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