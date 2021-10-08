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中聯辦盧新寧：落區將常態化

【明報專訊】中聯辦國慶前展開「落區聆聽 同心同行」活動，連日來發稿講述多名領導層落區，當中副主任譚鐵牛日前到訪正施工的將軍澳海水淡化廠，中聯辦稿件引述他稱會持續聽前線工友心聲，「認真研究並反饋給相關部門」。中聯辦前日舉辦「探索良政善治之路」集思會，副主任盧新寧說中聯辦落區將常態化，希望直接聆聽社會各界聲音和訴求，共同推動特區良政善治。

團結香港基金昨發新聞稿稱，由中聯辦舉辦、該會協辦的集思會前日舉行，出席的專家學者來自一國兩制研究中心、香港政策研究所、天大研究院、紫荊研究院、民主思路、香港新方向等。盧新寧表示，中聯辦同事過去一周「從早到晚奔走」、深入社區與廣大市民面對面交代，落區將常態化，她樂見香港走出泛政治化漩渦、回歸理性，進入歷史新階段，即使前方仍有很多問題待解決，相信在中央支持、特區政府努力、社會各界推動下，各種難題將逐步迎刃而解。

譚鐵牛訪海水淡化廠地盤 羅永綱赴大澳漁村

中聯辦網站自9月30日至少發12篇稿件交代領導層落區，包括昨日稱副主任羅永綱本月3日到訪大澳漁村，「深入街頭巷尾」、「大澳的事也是我們大家的事」。

譚鐵牛日前先後探訪中醫及前線地盤工人，分別由食衛局長陳肇始、發展局長黃偉綸陪同，其中他到訪將軍澳海水淡化廠地盤，向工人學習紮鐵，並向工人送贈「關愛包」。

（2021年施政報告）

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