港聞

港聞二

央視評施政報告：北部都會區體現港府新思維

【明報專訊】特首林鄭月娥前日發表《施政報告》後，內地媒體有不少報道，其中央電視台新聞App「熱評香江」發表評論，形容「是在全新政治格局之下、面向未來的一份政府工作報告，是一份在啟後方面具有重要意義的施政報告」，而報告提出的「北部都會區」是特區政府施政新思維的具體體現。評論提到，於施政報告發表前，中聯辦主任駱惠寧等領導走訪籠屋戶，「施政報告正是在這一政治前提下謀劃發展經濟、改善民生的」。

央視讚「雙城三圈」眼前一亮

廣深主要報章無提

施政報告提及不少涉及深圳的政策，包括「覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地」的北部都會區等，昨日廣州及深圳主要報章都有報道，但篇幅不大，報告提出深港「雙城三圈」概念未見提及。

《廣州日報》、《深圳特區報》、《南方日報》、《番禺日報》及《羊城晚報》昨頭版都有一段有關香港施政報告的新聞，其中前四者都是轉載新華社內容，稿長約640字，「特區政府將建設香港北部約300平方公里宜居宜業宜游的都會區，額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，幫助香港更好融入國家發展大局」。《羊城晚報》則先在頭版以一段報道林鄭月娥建議重組特區政府決策局，內版再報道本港擬建北部都會區。《新快報》則刊出3800字長稿，先報道林太所說國安法實施、新選舉制度確保「愛國者治港」及《基本法》23條立法工作，再報道北部都會區、房屋政策及優秀人才入境計劃。

央視「熱評香江」提到特區政府「施政新思維」，港深「雙城三圈」空間概念讓人眼前一亮，顯示出施政團隊開始跳出「維港謎思」，融入國家發展大局與鞏固國際中心地位並重，「雙子都會區輝耀大灣區」。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕北部都會區 施政報告

上 / 下一篇新聞

加速推北部都會區 修4條例省程序 未列「需公眾諮詢」 本研社質疑削弱市民意見
加速推北部都會區 修4條例省程序 未列「需公眾諮詢」 本研社質疑削弱市民意見
濕地收地料涉千億 本研社憂爛尾變雙輸
濕地收地料涉千億 本研社憂爛尾變雙輸
河套區設生命創科中心 冀達協同效應
河套區設生命創科中心 冀達協同效應
版權例修訂最快下月諮詢 邱騰華稱2014年草案作起點
版權例修訂最快下月諮詢 邱騰華稱2014年草案作起點
斷50日清零 機場貨站工不明初確 一周前檢測陰性 寓所金獅花園圍封強檢
斷50日清零 機場貨站工不明初確 一周前檢測陰性 寓所金獅花園圍封強檢
形容通關「較長過程」 林鄭：願接受熔斷
形容通關「較長過程」 林鄭：願接受熔斷
研擴港人灣區求醫資助範圍 港大深圳醫院試點
研擴港人灣區求醫資助範圍 港大深圳醫院試點
接駁前海鐵路建設 林鄭稱可引入競爭 陳恒鑌：內地鐵路公司有優勢
接駁前海鐵路建設 林鄭稱可引入競爭 陳恒鑌：內地鐵路公司有優勢
大灣區GBA專題：東莞追女仔，無咁易！
大灣區GBA專題：東莞追女仔，無咁易！
灣區手記：深圳地鐵 一車兩溫 ／文：尚東美
灣區手記：深圳地鐵 一車兩溫 ／文：尚東美
灣區一周
灣區一周
檢2億元走私貨 史上最大宗 涵魚翅名表瀕危植物 破解犯罪集團無人機睇水
檢2億元走私貨 史上最大宗 涵魚翅名表瀕危植物 破解犯罪集團無人機睇水
烈風湧浪掀翻雙體帆船 法籍漢墮海不治
烈風湧浪掀翻雙體帆船 法籍漢墮海不治
升降台衝斜路反彈 壓斃男工
升降台衝斜路反彈 壓斃男工
稱兩度指示下屬報警 時景恒：火燭屬不幸非我錯
稱兩度指示下屬報警 時景恒：火燭屬不幸非我錯
水警涉偷鹵味控盜竊
水警涉偷鹵味控盜竊
山客愛走崎嶇路 40人砍樹救墮壁者耗22小時
山客愛走崎嶇路 40人砍樹救墮壁者耗22小時
廉署預告介入 勸白票不投票信息會被刪 稱預防策略 針對可能構成操控破壞選舉內容
廉署預告介入 勸白票不投票信息會被刪 稱預防策略 針對可能構成操控破壞選舉內容
煽惑他人去年7.1遊行案 今判刑 7泛民認罪 陳皓桓：公民抗命無畏懼
煽惑他人去年7.1遊行案 今判刑 7泛民認罪 陳皓桓：公民抗命無畏懼
男同志為亡夫辦後事遭拒申覆核 政府男同志和解撤案 部門確認公平對待同性伴侶
男同志為亡夫辦後事遭拒申覆核 政府男同志和解撤案 部門確認公平對待同性伴侶
議員促立辱公僕罪 林鄭：加快研究 葛珮帆：有警員稱一日不立法 仍不夠尊嚴
議員促立辱公僕罪 林鄭：加快研究 葛珮帆：有警員稱一日不立法 仍不夠尊嚴
給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾
給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾
中聯辦盧新寧：落區將常態化
中聯辦盧新寧：落區將常態化
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】施政報告答問會 談政治全面收緊 謝偉俊：好多市民想躺平
【Emily】施政報告答問會 談政治全面收緊 謝偉俊：好多市民想躺平
【Emily】新界西最少3區議員拒宣誓
【Emily】新界西最少3區議員拒宣誓
【Emily】立會月尾搞惜別晚宴
【Emily】立會月尾搞惜別晚宴
【Emily】徐英偉開live答問題 好多自己友
【Emily】徐英偉開live答問題 好多自己友
【Emily】林鄭話後生「住劏房為私隱」 顏汶羽：冇人想住籠屋 青年都唔想
【Emily】林鄭話後生「住劏房為私隱」 顏汶羽：冇人想住籠屋 青年都唔想
【Emily】青年聯會去中學推廣新興運動
【Emily】青年聯會去中學推廣新興運動