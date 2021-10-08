央視評施政報告：北部都會區體現港府新思維

央視讚「雙城三圈」眼前一亮

廣深主要報章無提

施政報告提及不少涉及深圳的政策，包括「覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地」的北部都會區等，昨日廣州及深圳主要報章都有報道，但篇幅不大，報告提出深港「雙城三圈」概念未見提及。

《廣州日報》、《深圳特區報》、《南方日報》、《番禺日報》及《羊城晚報》昨頭版都有一段有關香港施政報告的新聞，其中前四者都是轉載新華社內容，稿長約640字，「特區政府將建設香港北部約300平方公里宜居宜業宜游的都會區，額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，幫助香港更好融入國家發展大局」。《羊城晚報》則先在頭版以一段報道林鄭月娥建議重組特區政府決策局，內版再報道本港擬建北部都會區。《新快報》則刊出3800字長稿，先報道林太所說國安法實施、新選舉制度確保「愛國者治港」及《基本法》23條立法工作，再報道北部都會區、房屋政策及優秀人才入境計劃。

央視「熱評香江」提到特區政府「施政新思維」，港深「雙城三圈」空間概念讓人眼前一亮，顯示出施政團隊開始跳出「維港謎思」，融入國家發展大局與鞏固國際中心地位並重，「雙子都會區輝耀大灣區」。

（2021年施政報告）