給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾

【明報專訊】特首林鄭月娥前日隨《施政報告》發表「擬提交予第七屆立法會的立法建議」，40項建議包括大量民生相關法案，例如落實取消強積金對冲、引入強制通報規定盡早介入虐兒個案、修訂城規條例簡化改土地程序、修訂《新界條例》騰出祖堂地等，當中9項政府表明須作公眾諮詢，包括《基本法》23條立法、加強關鍵基礎設施的網絡安全立法等。
新民黨主席葉劉淑儀認為，屬憲制責任的23條立法應放於優先位置。勞工界議員陸頌雄認為相關建議有回應訴求，例如保障勞工權益的取消強積金對冲，惟美中不足是政府無重提「一手樓空置稅」、資產增值稅。至於能否在現屆政府任期內完成上述建議，民建聯葛珮帆稱政府不應低估立法難度，希望下屆立法會組成後政府盡快提出法案。
多項立法建議與推動公營機構科技應用有關，例如容許法庭在不適宜或不可能作實體聆訊的情况下進行遙距聆訊、修訂《電子交易條例》以便政府部門應用科技提升公共服務、修訂《定額罰款（交通違例事項）條例》以電子方式發送罰款通知書等。
擬准遙距聆訊 大律師會支持
大律師公會副主席葉巧琦回覆查詢稱，公會歡迎有關遙距聆訊的建議，疫情期間其實聆訊已用很多視像會議設施，遙距聆訊可幫助解決案件積壓。
至於修訂《侵害人身罪條例》引入強制通報規定，及早識別、通報及介入虐兒個案，葛珮帆認為此是強制通報機制，惟政府之前對此立場不清晰。她說一直推動《動物福利法》，對於政府建議修訂《防止殘酷對待動物條例》向對動物有責任者施加積極的「謹慎責任」、加強殘酷對待動物的罰則等，她稱感欣慰。
陸頌雄批撤強積金對冲需時過久
陸頌雄表示，施政報告附篇有提及檢討《僱傭條例》下連續性合約的規定，勞顧會「唔會太難傾」，但上述立法建議無提出。陸頌雄又認為要待2025年「積金易」平台啟動才全面取消強積金對冲，需時太久。