給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾

新民黨主席葉劉淑儀認為，屬憲制責任的23條立法應放於優先位置。勞工界議員陸頌雄認為相關建議有回應訴求，例如保障勞工權益的取消強積金對冲，惟美中不足是政府無重提「一手樓空置稅」、資產增值稅。至於能否在現屆政府任期內完成上述建議，民建聯葛珮帆稱政府不應低估立法難度，希望下屆立法會組成後政府盡快提出法案。

多項立法建議與推動公營機構科技應用有關，例如容許法庭在不適宜或不可能作實體聆訊的情况下進行遙距聆訊、修訂《電子交易條例》以便政府部門應用科技提升公共服務、修訂《定額罰款（交通違例事項）條例》以電子方式發送罰款通知書等。

擬准遙距聆訊 大律師會支持

大律師公會副主席葉巧琦回覆查詢稱，公會歡迎有關遙距聆訊的建議，疫情期間其實聆訊已用很多視像會議設施，遙距聆訊可幫助解決案件積壓。

至於修訂《侵害人身罪條例》引入強制通報規定，及早識別、通報及介入虐兒個案，葛珮帆認為此是強制通報機制，惟政府之前對此立場不清晰。她說一直推動《動物福利法》，對於政府建議修訂《防止殘酷對待動物條例》向對動物有責任者施加積極的「謹慎責任」、加強殘酷對待動物的罰則等，她稱感欣慰。

陸頌雄批撤強積金對冲需時過久

陸頌雄表示，施政報告附篇有提及檢討《僱傭條例》下連續性合約的規定，勞顧會「唔會太難傾」，但上述立法建議無提出。陸頌雄又認為要待2025年「積金易」平台啟動才全面取消強積金對冲，需時太久。

（2021年施政報告）