港聞

港聞二

議員促立辱公僕罪 林鄭：加快研究 葛珮帆：有警員稱一日不立法 仍不夠尊嚴

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日到立法會出席《施政報告》答問會，民建聯葛珮帆稱，網民侮辱警員，有損警員尊嚴，促請港府訂立《侮辱公職人員罪》。林太稱正研究法例的保障範圍，或會向下屆立法會匯報進展。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示不抗拒立法，但認為所有公務員均應受保護，而非只涵蓋紀律部隊。

林鄭稱正研涵蓋範圍

或向下屆立會匯報進展

葛珮帆在會上說，近年經常有警員執勤時被辱駡，增加執法難度，促請林太盡快立法禁止侮辱公職人員，「有警務人員跟我說，只要一天還未有這條法例，他們仍感覺不夠尊嚴，亦不安心」。林太回應稱要認真思考有關議題，正研究法例的涵蓋範圍，「是否真的局限於公職人員？如果是，牽頭的局長應該是公務員事務局局長（聶德權）」，承諾政府會加快研究工作，或會向下屆立法會匯報。

梁籌庭稱不抗拒政府立法，但應涵蓋所有公務員，不單止保障紀律部隊。他憂慮如嚴格執行法例，會影響公務員與市民的關係，法律訴訟亦難免為公務員添煩惱，強調以調解處理紛爭重要，政府立法前應做好公眾諮詢。

林鄭：發記者牌方便採訪

記協質疑為消除「不喜歡聲音」

另外，林鄭月娥昨出席電台聯播節目，被問如何看待向記者「發牌」，她稱沒有特定看法，但質疑這是否「嚴苛的要求」。她說不少專業人士亦有考試、發牌制度，「如果記者有某一種形式的登記、註冊，以認可、肯定其身分，讓他的採訪更加方便，（為何）你們會認為是如此不能接受？」

記者協會主席陳朗昇表示反對政府向記者發牌，憂慮當局藉此消除其「不喜歡的聲音」，打擊新聞自由。對於林太稱記者註冊後採訪更方便，他說並非事實，稱方便的採訪工作依賴記者與政府部門互相尊重和配合，政府亦理應開誠布公地發布資訊，而非暗示「不給予無牌記者方便」。

早前有政府消息人士放風，稱或追討遭DQ（取消資格）區議員的薪津，觸發民主派區議員辭職潮。林鄭月娥昨稱不知道傳聞出處，「每日都有很多傳聞，如果每日都要不斷澄清，根本就什麼都不用做」。

明報記者

（2021年施政報告）

相關字詞﹕陳朗昇 特首林鄭月娥 記者發牌制 侮辱公職人員罪

上 / 下一篇新聞

加速推北部都會區 修4條例省程序 未列「需公眾諮詢」 本研社質疑削弱市民意見
加速推北部都會區 修4條例省程序 未列「需公眾諮詢」 本研社質疑削弱市民意見
濕地收地料涉千億 本研社憂爛尾變雙輸
濕地收地料涉千億 本研社憂爛尾變雙輸
河套區設生命創科中心 冀達協同效應
河套區設生命創科中心 冀達協同效應
版權例修訂最快下月諮詢 邱騰華稱2014年草案作起點
版權例修訂最快下月諮詢 邱騰華稱2014年草案作起點
斷50日清零 機場貨站工不明初確 一周前檢測陰性 寓所金獅花園圍封強檢
斷50日清零 機場貨站工不明初確 一周前檢測陰性 寓所金獅花園圍封強檢
形容通關「較長過程」 林鄭：願接受熔斷
形容通關「較長過程」 林鄭：願接受熔斷
研擴港人灣區求醫資助範圍 港大深圳醫院試點
研擴港人灣區求醫資助範圍 港大深圳醫院試點
接駁前海鐵路建設 林鄭稱可引入競爭 陳恒鑌：內地鐵路公司有優勢
接駁前海鐵路建設 林鄭稱可引入競爭 陳恒鑌：內地鐵路公司有優勢
大灣區GBA專題：東莞追女仔，無咁易！
大灣區GBA專題：東莞追女仔，無咁易！
灣區手記：深圳地鐵 一車兩溫 ／文：尚東美
灣區手記：深圳地鐵 一車兩溫 ／文：尚東美
灣區一周
灣區一周
檢2億元走私貨 史上最大宗 涵魚翅名表瀕危植物 破解犯罪集團無人機睇水
檢2億元走私貨 史上最大宗 涵魚翅名表瀕危植物 破解犯罪集團無人機睇水
烈風湧浪掀翻雙體帆船 法籍漢墮海不治
烈風湧浪掀翻雙體帆船 法籍漢墮海不治
升降台衝斜路反彈 壓斃男工
升降台衝斜路反彈 壓斃男工
稱兩度指示下屬報警 時景恒：火燭屬不幸非我錯
稱兩度指示下屬報警 時景恒：火燭屬不幸非我錯
水警涉偷鹵味控盜竊
水警涉偷鹵味控盜竊
山客愛走崎嶇路 40人砍樹救墮壁者耗22小時
山客愛走崎嶇路 40人砍樹救墮壁者耗22小時
廉署預告介入 勸白票不投票信息會被刪 稱預防策略 針對可能構成操控破壞選舉內容
廉署預告介入 勸白票不投票信息會被刪 稱預防策略 針對可能構成操控破壞選舉內容
煽惑他人去年7.1遊行案 今判刑 7泛民認罪 陳皓桓：公民抗命無畏懼
煽惑他人去年7.1遊行案 今判刑 7泛民認罪 陳皓桓：公民抗命無畏懼
男同志為亡夫辦後事遭拒申覆核 政府男同志和解撤案 部門確認公平對待同性伴侶
男同志為亡夫辦後事遭拒申覆核 政府男同志和解撤案 部門確認公平對待同性伴侶
給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾
給下屆立會40項立法建議 9項須諮詢公眾
央視評施政報告：北部都會區體現港府新思維
央視評施政報告：北部都會區體現港府新思維
中聯辦盧新寧：落區將常態化
中聯辦盧新寧：落區將常態化
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】施政報告答問會 談政治全面收緊 謝偉俊：好多市民想躺平
【Emily】施政報告答問會 談政治全面收緊 謝偉俊：好多市民想躺平
【Emily】新界西最少3區議員拒宣誓
【Emily】新界西最少3區議員拒宣誓
【Emily】立會月尾搞惜別晚宴
【Emily】立會月尾搞惜別晚宴
【Emily】徐英偉開live答問題 好多自己友
【Emily】徐英偉開live答問題 好多自己友
【Emily】林鄭話後生「住劏房為私隱」 顏汶羽：冇人想住籠屋 青年都唔想
【Emily】林鄭話後生「住劏房為私隱」 顏汶羽：冇人想住籠屋 青年都唔想
【Emily】青年聯會去中學推廣新興運動
【Emily】青年聯會去中學推廣新興運動