議員促立辱公僕罪 林鄭：加快研究 葛珮帆：有警員稱一日不立法 仍不夠尊嚴

林鄭稱正研涵蓋範圍

或向下屆立會匯報進展

葛珮帆在會上說，近年經常有警員執勤時被辱駡，增加執法難度，促請林太盡快立法禁止侮辱公職人員，「有警務人員跟我說，只要一天還未有這條法例，他們仍感覺不夠尊嚴，亦不安心」。林太回應稱要認真思考有關議題，正研究法例的涵蓋範圍，「是否真的局限於公職人員？如果是，牽頭的局長應該是公務員事務局局長（聶德權）」，承諾政府會加快研究工作，或會向下屆立法會匯報。

梁籌庭稱不抗拒政府立法，但應涵蓋所有公務員，不單止保障紀律部隊。他憂慮如嚴格執行法例，會影響公務員與市民的關係，法律訴訟亦難免為公務員添煩惱，強調以調解處理紛爭重要，政府立法前應做好公眾諮詢。

林鄭：發記者牌方便採訪

記協質疑為消除「不喜歡聲音」

另外，林鄭月娥昨出席電台聯播節目，被問如何看待向記者「發牌」，她稱沒有特定看法，但質疑這是否「嚴苛的要求」。她說不少專業人士亦有考試、發牌制度，「如果記者有某一種形式的登記、註冊，以認可、肯定其身分，讓他的採訪更加方便，（為何）你們會認為是如此不能接受？」

記者協會主席陳朗昇表示反對政府向記者發牌，憂慮當局藉此消除其「不喜歡的聲音」，打擊新聞自由。對於林太稱記者註冊後採訪更方便，他說並非事實，稱方便的採訪工作依賴記者與政府部門互相尊重和配合，政府亦理應開誠布公地發布資訊，而非暗示「不給予無牌記者方便」。

早前有政府消息人士放風，稱或追討遭DQ（取消資格）區議員的薪津，觸發民主派區議員辭職潮。林鄭月娥昨稱不知道傳聞出處，「每日都有很多傳聞，如果每日都要不斷澄清，根本就什麼都不用做」。

明報記者

（2021年施政報告）