港聞

港聞二

男同志為亡夫辦後事遭拒申覆核 政府男同志和解撤案 部門確認公平對待同性伴侶

【明報專訊】男同志吳翰林（Edgar）早前就同性伴侶的遺產繼承權及居屋規定提出司法覆核，吳去年自殺身亡。其丈夫李亦豪不准以配偶身分處理死者身後事，他質疑相關條文對同性伴侶構成歧視，本年3月向高等法院申請司法覆核。法庭昨表示，作為答辯人的律政司長及衛生署長確認，政府所有部門將公平對待需處理配偶身後事的已婚同性伴侶，不會因性傾向有差別待遇。由於雙方達成共識，申請方撤銷司法覆核，並獲法庭批准，法庭不就訟費頒令。李深信丈夫在天之靈「終於可以安息」。

申請人為吳翰林的丈夫李亦豪，答辯人為律政司長及衛生署長，李認為涉事條文違反《基本法》及《香港人權法案》。入稟狀稱，患抑鬱症的吳翰林去年12月7日在寓所自殺身亡，他生前曾着李亦豪以配偶身分處理他的身後事，包括將骨灰撒落海。

警方安排認屍不區分性向 法醫不拒絕同性伴侶認屍

雙方昨沒有律師代表到庭，法官周家明表示申請人和答辯人分別撤案和撤回傳票申請，引述答辯方稱，政府會公平對待已婚同性伴侶處理配偶身後事，包括警方安排預約殮房認屍時，不會區分異性和同性伴侶，並在調查死亡個案時，只據案情決定誰人最適合認屍。其次，法醫科不會拒絕同性伴侶為配偶認屍或予以相關服務。

同志喪偶 部門受理辦身後事

政府亦釐清《死因裁判官條例》的條例中，「配偶」一字並無區分同性或異性；死因庭不否定同性配偶的權利。就有關公墓和火葬（包括撒灰）服務，食環署不會拒絕同性伴侶的權利，亦不會以任何形式阻止或限制為同性伴侶提供身後事服務。而入境處不會因為性傾向，拒絕同性伴侶為配偶申請死亡證副本。

李亦豪庭其後於社交媒體回應稱，「Edgar（吳翰林）的身後事10個月後終於告一段落，當中Edgar同我都受了很多苦及傷害」。李亦提到丈夫生前因性傾向受歧視及爭取同志權益，丈夫相信所有人應得到平等的對待。

【案件編號：HCAL 295/21】

相關字詞﹕身後事 司法覆核 遺產繼承 吳翰林 同志平權

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