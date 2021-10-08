煽惑他人去年7.1遊行案 今判刑 7泛民認罪 陳皓桓：公民抗命無畏懼

被告依次為陳皓桓（24歲）、曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、胡志偉（58歲）、陳榮泰（56歲）、朱凱廸（43歲）、梁國雄（64歲）和鄧世禮（58歲）。首5名被告被控去年6月30日，在終審法院外非法煽惑他人明知而參與一場未經批准集結；另外，除曾健成和陳榮泰外，其餘被告被控去年7月1日，在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織一場未經批准集結，及明知而參與未經批准集結。其中徐、胡、朱及鄧被控明知而參與未經批准集結，則獲存檔法庭。

阿牛：認罪 但是特區政府錯

眾被告答辯時，曾健成說「認罪，但係特區政府錯嘅」，陳皓桓則稱「公民抗命無畏無懼，我認罪」。陳其後自行求情時稱，「在未能合法發聲的情况下，我等只能選擇公民抗命違法舉辦遊行發聲」，斥政府不斷打壓拘捕異見者，造成白色恐懼，最後祝願港人能心存盼望，在困難的日子一起捱下去。他陳辭後，旁聽席隨即響起掌聲。

辯方求情稱暴力程度低 不為私利

另外，代表曾健成、鄧世禮的大律師吳宗鑾求情時稱，被告以和平手法抗爭，相比其他案件，本案涉及人少，暴力程度較輕；代表徐子見的大律師黃錦卿亦指徐的角色輕微；胡志偉的代表大律師Christopher Grounds稱，胡志偉不為私利，僅為港人爭取更好的社會，冀可判處緩刑。代表梁國雄的大律師黃宇逸則表示，他一直為草根階層付出，故希望刑期能夠同期執行。

控方申撤回2人保釋 官駁回

案中認罪7人，除曾健成及鄧世禮外准保釋外，均因他案還押或服刑。控方昨申請撤回曾健成及鄧世禮的保釋，辯方則稱兩人已認罪，且從沒缺席提訊。法官游德康稱，考慮還押一日會對被告不公，駁回控方申請。

案情指出，去年民陣及徐子見向警方申請七一遊行及集會，但被警方以疫情為由反對。其後陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、陳榮泰舉行上訴委員會前見記者時輪流發言，呼籲公眾參與7月1日遊行。部分被告在facebook發布七一遊行的文宣及貼文。當日大批示威者在東角道集結及出現暴力行為。

【案件編號：DCCC 107/21】