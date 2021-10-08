山客愛走崎嶇路 40人砍樹救墮壁者耗22小時

行山求援升九成

鳳凰山是香港第二高山峰，部分路段陡峭，吸引登山者挑戰。今年5月初1男4女從大嶼山塘福出發往鳳凰山南天門。當中一名男子途經密林，攀爬5米高直壁時墮下，膝蓋受傷。

消防隊目（攀山拯救專隊支援隊）胡誌恆稱，當局黃昏接報後派大澳攀山拯救專隊救援，但傷者掉落石澗150米下，地形複雜，救援人員需斬掉十幾棵樹，3.5小時後才能接觸事主。高空拯救隊人員先用繩索系統將傷者運到安全位置，再由飛行服務隊將其移離。意外地點與地面相距約2000呎，潮濕與大霧不利直升機飛行，救援人員候至翌日早上8點才將傷者搬下山。

消防：多人上山始問路線

消防處高級消防隊長（攀山拯救專隊支援隊）張天瑜說，救援行動歷時22小時，共40人參與。部分路段有一定難度，加上救援裝備重，人員較易疲勞，「有時我們都想盡快拯救事主，但無奈市民走非山段路線，要花很多時間才可以找到事主」。漁護署郊野公園護理主任（教育）陳靜嫻稱，很多攀山者「路在口邊」，即上山才問途人路線或信網上推介，導致意外。

網上組團能力參差易失散

另外，社交媒體現有登山群組，曾有素未謀面的人組團往以六角石柱奇觀著稱的破邊洲。消防處7月接報有4人受困，張天瑜稱拯救隊到場後只聞其聲不見其影，及後利用游繩和飛行服務隊找到事主位置救出3人。第四名求助者因拯救時間太長，已自行跳海並由舢舨救起。張稱四人互不相識，事前透過群組成團，事發後互相未能掌握位置。

民安隊特遣部隊行動及訓練主任劉卓然說，若成員能力參差會容易失散，建議除避免獨自行山，網上組團亦應留意成員能力。