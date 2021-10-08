稱兩度指示下屬報警 時景恒：火燭屬不幸非我錯

據消防處調查報告，涉事1樓、4樓及6樓迷你倉擺放了油漆、風煤樽和壓縮氣樽等。時景恒說，員工一般要留意從事裝修的租戶有否存放危險品，他曾揭發有租客存放風煤樽並列其入黑名單。

應急照明燈壞5個月 時：今次另類啲

首日起火時，時景恒與下屬黃家晉及呂國榮在電話討論如何處理火警，他承認沒查問火勢，亦誤以為下屬會自行解決。他強調已兩度指示呂報警，「係佢話要去現場睇吓先，我就好㷫，當然即刻報警，仲睇咩呢？」

庭上披露最先起火的3樓迷你倉由仿製澳洲用料的內地物料建造。死者家屬一方關注物料質素，時景恒稱「目測來講」對內地物料有信心，香港大部分迷你倉由內地物料建成。被問到3樓應急照明燈在大火前缺乏維修逾5個月，他說「正常唔會搞咁耐，今次比較另類啲」。

消防：張耀升尋回時 個人防護器沒啟動

首日起火晚上近8時，消防員文偉傑與時任消防總隊目盧科璋在火場第二條橫巷尋回張耀升。文說張當時已失去知覺，呼吸器沒發出警報，身上的衛士個人防護監察儀器沒啟動。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）