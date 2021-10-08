港聞

港聞二

烈風湧浪掀翻雙體帆船 法籍漢墮海不治

【明報專訊】強烈季候風信號昨生效，今早更有機會改發3號強風信號。兩名男子昨午結伴到螺洲近蒲台島附近玩雙體帆船，其間遇大風浪翻船墮海，其中一名法籍銀行高層懷疑被繩纏繞未能逃生，另一本地男子則自行報警求助。水警、消防及飛行服務隊直升機接報到場拯救，法籍男子被救起送往東區醫院搶救，最終不治。

疑纏繩未能逃生 友清醒送院

死者為52歲法國籍男子，據了解為法資銀行亞太區高層，同行姓陸57歲男子為帆船船主。現場消息稱二人為朋友，早前相約一起出海玩雙體帆船，由赤柱出發，到達螺洲南部附近時，約10呎長帆船因大浪翻側，二人墮海，陸男自行報警，法籍漢疑被繩纏繞未能逃出水面。

警方昨午近2時接獲報案，水警、消防及飛行服務隊直升機到場搜救，在海面救起二人，轉送赤柱卜公碼頭，法籍漢昏迷送往東區醫院搶救，其後證實不治，陸男則清醒送院。海事處回覆稱接獲消防處通報，會就意外調查，涉事船已由水警拖往香港仔水警基地。

帆船會：港口玩船者多忽視安全

擁有30年帆船經驗的香港帆船創業協會創辦人Andy表示，雙體船船身較輕且速度較快，本身不適合遠航。他稱昨日蒲台島一帶相當大風，不適合玩帆船，加上大浪，帆船或抵檔不住而發生翻船意外。他指出，市民一般在港口附近玩帆船，大多不重視安全措施，強調出海前應做好安全準備，包括穿救生衣等，遇大浪時應即時收帆，最好帶備水手刀，被繩纏住時可割斷繩子脫身。

天文台科學主任陳維洵表示，受東北季候風及南海中部的熱帶低氣壓共同影響，香港昨普遍大風，蒲台島附近的橫瀾島氣象站更錄烈風級別，代表風勢頗大，海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上運動。

今晨或掛3號波

他預計熱帶低氣壓採取偏北路徑，料今早有機會改發3號風球，並繼續吹強風，離岸高地或吹烈風，海面繼續有大浪及湧浪，建議市民勿進行水上運動。

相關字詞﹕翻船 帆船

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