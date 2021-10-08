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檢2億元走私貨 史上最大宗 涵魚翅名表瀕危植物 破解犯罪集團無人機睇水

【明報專訊】海關上月聯同水警在屯門龍鼓灘展開反走私行動，搗破一個倉庫並檢獲1.1萬件貨品，包括大批受管制物種、魚翅及名貴手表等，總市值高達2.1億元，為海關有史以來偵破最大宗走私案件，拘捕一名男子。海關稱，走私集團利用無人機在空中反監視，增加執法難度。

5人棄貨乘快艇逃逸 拘守倉者

海關6月鎖定一個活躍於龍鼓灘的走私集團，發現該集團在世界各地蒐羅不同貨品，經空運或海運方式運至香港，之後再經陸路運至龍鼓灘一個隱蔽倉庫暫存並重新包裝，再在深夜時間利用長期泊在貨倉內的貨車，把貨品運到龍鼓上灘岸邊，以快艇將貨物運往內地。

海關掌握運作模式後，上月23日晚聯同水警動員約100人展開行動。他們翌日凌晨發現目標貨車從倉庫駛往岸邊，並把車內貨品運至泊岸快艇。人員隨即展開拘捕，現場5人棄車跳上快艇往內地水域方向逃去，涉案貨車則被扣查。

執法人員同時搜查涉事倉庫，拘捕一名34歲負責看守倉庫男子，再扣查多3輛貨車，並檢獲總值約2.1億元貨品，當中最昂貴為一隻市值34萬元名表。貨品亦包括12噸貴價食材，其中有9.7噸為魚翅，部分為受管制物種；4800件電子產品，如集成電路、舊款智能電話及平板電腦；6.8噸水果；736公斤植物，包括瀕危物種；以及約1600元一支的肉毒桿菌針劑。

犯罪集團山頭監視 死車堵路

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，集團高警覺，走私時會派大量人手及車輛在附近山頭及馬路監視，甚至出動無人機反監視，更會在主幹道擺放死車，拉起鐵鏈等拖延執法人員。貨倉位址隱蔽，外圍有閉路電視，內有牀鋪，相信用以成員作息或看守貴重物品，而貨車車牌被拆除或套用假車牌等，難以追查。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍補充，內地徵收昂貴關稅及增值稅，料該批貨品稅項達100%至400%，預計走私可逃避約2億元關稅。他又稱行動檢獲大量魚翅，可能已有1.5萬條鯊魚被殺害。海關稱，過去針對該集團的行動均不成功，因其使用無人機等高科技監察，海關破解其反監控，加上行動當日大雨，對方或有鬆懈，終於偵破案件。

漁護署瀕危物種保護主任李灝博稱，檢獲貨品中不少是受管制的多肉植物及魚翅，魚翅中有受管制的長尾鯊，亦有不受管制的鯊魚，數量龐大仍需進一步點算。多肉植物中則有瀕危野生動植物種國際貿易公約的仙人掌品種，包括岩牡丹、星葉球及帝冠等，原生地一般在墨西哥或美國一些炎熱乾旱地區。

非法出口瀕危物種 首9月升六成

海關今年首9個月破獲207宗涉非法出口瀕危物種案件，檢獲362公噸不同貨品，包括花旗參、石守魚及紫檀木等，較去年同期上升60%。海關又稱疫下海上走私明顯上升，會與內地部門加強合作。

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