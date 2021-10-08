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港聞二

灣區一周

【明報專訊】一核兩帶三區多點

《廣州市服務業發展「十四五」規劃》提出構建「一核兩帶三區多點」的服務業發展格局，「一核」是廣州人工智能與數字經濟試驗區，「兩帶」是沿江文旅商務產業集聚帶、東南部科創服務業集聚帶，「三區」是南沙粵港澳全面合作示範區、廣州國家臨空經濟示範區、廣州南站商務區三大樞紐經濟功能區，「多點」是北京路文商旅融合發展示範區等現代服務業集聚區。

下周一起粵復赴港商務簽注

因應港府「來港易」計劃，10月11日起，廣東省內企業機構工作人員及個體工商戶經營者赴港從事商務活動，可向廣東省公安機關出入境管理部門申請辦理赴香港商務簽注。國家出入境管理局相關負責人表示，下一步將根據疫情形勢變化，動態調整出入境措施，推動有序恢複內地與香港人員正常往來。

廣州市最愛「發錢」的區

黃埔區、廣州開發區發布建設國際消費中心城市10條和文旅10條2.0，建設五星級購物中心、文旅小鎮，最高可獲5000萬元補貼。今年首9月，黃埔、廣州開發區已出台9個政策10條，提供多項補貼，提出對國家級專精特新小巨人新建重大產業項目最高給予1億元支持。開發區銳意進軍「4個萬億」：「萬億製造」計劃建設世界級產業群，「萬億商品」計劃建設廣州國際消費中心城市戰略支點，另有「萬億國資」及「萬億固投」計劃。

月壤下凡松山湖

東莞松山湖材料實驗室接收首批約0.85克月壤，研究團隊將以之研究月球地質、環境的歷史和演化，並開展月球水冰資源收集利用、氧氣製備、金屬提煉、地外人工光合成技術，以及月壤3D打印等技術研究，為載人登月及月球科研站建設提供技術驗證與支持。該實驗室有先進的材料結構、成分測試平台，及一批物質科學領域的資深專家，可研究月壤的微觀結構、穩定機制等。

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