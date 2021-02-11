大灣區GBA專題：東莞追女仔，無咁易！

【明報專訊】國家統計局最新《經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情况》公布，大灣區內地9市中，除了深圳及廣州繼續在超大城市之列，東莞及佛山亦躋身特大城市。其中東莞城區人口達956萬，列特大城市第二位，距超大城市尚差44萬人口。東莞男女比例也是所有上榜超大、特大城市中最為懸殊，男女比例為130.06:100，反映在東莞「追女仔」或要面對僧多粥少。
在全國20個超大及特大城市中，女少男多首4個城市全在大灣區，除了首名東莞，其餘分別為深圳、佛山、廣州，每100名女性分別有122.43、119.12、111.98名男性，拋離第五位的杭州（108.67）。至於男少女多第一位是大連，男女比例為99.19:100。根據本港統計處資料，撇除外傭，本港亦男少女多，每100名女性只有91.1名男性。
東莞為製造業大市，對男性勞動力需求高，2010年第六次全國人口普查，男女比例已是117.81:100；2020年全市常住人口中，男性591.71萬，佔56.53%；女性454.95萬，佔43.47%，男比女多近137萬。
年齡分佈方面，15至59歲人口佔比最重首4個城市，亦全是大灣區城市，包括佔比81.41%的東莞、79.59%的深圳、74.72%的廣州及74.37%的佛山。同樣地，60歲以上人口佔比最輕城市首4位亦是灣區4市，深圳只佔5.33%排首位，其後依次為東莞、佛山及廣州；佔比最重城市則是大連，達24.71%，其次為上海，佔比23.38%。