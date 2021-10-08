接駁前海鐵路建設 林鄭稱可引入競爭 陳恒鑌：內地鐵路公司有優勢

田北辰質疑域外公司難處理故障

民建聯陳恒鑌昨日在特首答問會上，關注鐵路營造速度過慢，關注會否引入其他鐵路公司以加快興建。林太回應稱「不會純粹為了競爭而引入競爭」，稱港鐵公司一直營運東鐵線，擴建工程亦應由港鐵完成，但政府會磋商造價等。陳恒鑌回覆查詢時，表示林太的解釋合理，稱未來香港仍要興建不少獨立的鐵路，屆時可考慮開放競爭。他認為全球的鐵路公司亦能參與，而由於洪水橋至前海鐵路段連接內地，他估計內地的鐵路公司有優勢。

田北辰表示，由於洪水橋至前海鐵路段在香港一方亦有車站，如交由其他鐵路公司興建，接駁港鐵系統時若由不同公司營運，便要付兩程車費，計算有難度；另他質疑當該段鐵路出現訊號故障時，域外公司如何處理維修、臨時接駁等，屆時或要向港鐵購買服務，形容引入競爭只屬「口號式」。他認為如最終引入其他鐵路公司，一定是內地的鐵路公司參與。

香港工程師學會前會長兼前九鐵行政總裁梁廣灝表示，若要引入競爭，首要必須確保承辦商具豐富經驗展開鐵路工程及營辦鐵路，但認為引入競爭並非一定是好事，因新的承辦商需要駁入現有的鐵路體系，或會出現融合問題，而且亦有可能出現工程爛尾或「劈炮」不再經營，屆時政府需要考慮如何善後，對本港造成的社會成本影響將會很大。他指出，現時政府持有港鐵公司約75%股份，是港鐵最大股東，加上港鐵董事局內亦有政府官員在席，認為政府可透過在董事會的影響力，加強監管港鐵執行工程，相信會較引入競爭為好。

（2021年施政報告）