港聞

港聞二

研擴港人灣區求醫資助範圍 港大深圳醫院試點

【明報專訊】《2021年施政報告》提出建構「北部都會區」，促進香港融入大灣區發展，政府消息人士透露，特區政府期望進一步便利大灣區港人就醫，未來會研究擴大資助範圍，以港大深圳醫院為試點。港大深圳醫院院長盧寵茂稱，現時港府資助在粵的醫管局病人到該院覆診，建議未來可涵蓋住院及內窺鏡服務；該院亦可為公立醫院病人提供磁力共振（MRI）服務，協助醫管局縮短輪候時間。

因應新冠病毒疫情，政府去年推出支援計劃，資助身處廣東的醫管局病人，到港大深圳醫院指定專科門診或普通科門診覆診。政府消息人士表示，政府希望便利在大灣區工作或退休的港人接受醫療服務，會研究擴大資助範圍，繼續以港大深圳醫院為試點。

醫管局本周一（4日）與港大深圳醫院簽署新一份為期3年的合作協議，促進雙方在醫院管理和醫療服務的交流與合作。醫管局主席范鴻齡說，政府資助港人患者在港大深圳醫院覆診，是加強港深醫療服務合作的最佳例子，期望日後可開展更多跨境醫療合作項目。

盧寵茂：患者冀涵住院及內鏡服務

盧寵茂表示，要令港人安心在大灣區養老，需解決醫療問題，他說綜合病人意見及經驗，患者期望政府可擴展資助覆診計劃，涵蓋住院及內鏡服務。他稱參與資助計劃的在粵港人平均年齡為63歲，最年長為101歲，舉例如患者要緊急割盲腸，在疫情下難返港，若無法承擔逾1萬元的醫療費，患者往往不知所措。他認為，資助計劃覆蓋住院和內窺鏡可便利部分急症病人，毋須趕返港求醫。

倡資助公院病人赴深做MRI

稱達港水平 提供英文報告

盧又稱，隨着大灣區往來日增，該院可協助紓緩醫管局服務壓力，建議資助公院病人到該院接受影像服務，例如MRI和電腦掃描。他說，該院輪候MRI僅7至14天，儀器及人手達香港水平，亦可提供全英文報告，相信有助縮短醫管局輪候。據醫管局文件，截至今年3月，整體非緊急患者輪候MRI時間為124周，九龍中為重災區，需等189周。

籲加強合作 促進兩地醫學培訓

此外，盧寵茂表示港大深圳醫院有大量病症，可助醫管局培訓醫生。他舉例，該院每年會有100至200個「玻璃骨」患者，但在港相對罕見；該院推行修復唇顎裂的慈善項目，3日可為60個患者做手術，而本港做相關手術最多的醫院，每年不足20宗個案。他期望雙方可繼續加強合作，促進兩地醫學培訓。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕港大深圳醫院 施政報告 大灣區

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