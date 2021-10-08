形容通關「較長過程」 林鄭：願接受熔斷

市民鍾先生昨致電《行政長官施政答問》電台聯播節目，稱通關「困擾好耐」，批林鄭月娥「你提起屋企人就眼濕濕有淚水，幾多個家庭真係一殼眼淚，有幾多人經歷過生離死別都返唔到去探親人」。跨境學童家長劉先生亦在該節目稱，疫情近兩年一直未通關，盼政府與內地教育團體合作，令跨境學童可在當地上課。林太回應稱完全明白市民對通關「熱切期盼」，現重點是與內地通關，會繼續努力商討港抗疫工作如何與內地制度較一致。

北上名額分配

擬商務及恩恤需要市民優先

昨在立法會特首施政報告答問會上，民建聯黃定光關注通關時間表。林太稱，暫未能提供通關時間，因視乎中央如何評估本港疫情防控、通關風險、熔斷機制等，港府梳理內地當局意見後，冀雙方再次開會。她形容通關將是一個較長的過程，「就算是通關，都會是逐步、有序、有配額地通關，不可能一次過開放所有陸路口岸給所有人」。至於將來如何分配北上名額，林太稱要先和中央磋商，暫未能回答，但日後會優先分配給有商務、恩恤等需要的市民。

民建聯陳克勤關注內地專家提出的通關要求，林太沒具體回應，只強調港府會盡力滿足，亦願接受熔斷機制。她稱無法決定何時再與內地開會，但稱中央高層已得悉港通關訴求。

創新及科技局長薛永恒昨在記者會稱，中央及香港在防疫工作上有差異，政府會在能力範圍內盡量收窄，局方正檢視健康碼、安心出行及其他措施上如何配合，「中間會希望將部分防疫抗疫的需要，例如可能要實名登記的健康碼才可發揮應有效用，會盡快落地」，其餘細節仍要與專家商討。

薛永恒：倘需實名登記健康碼 會盡快「落地」

被問安心出行會否結合內地健康碼、會否具備追蹤功能、不回內地的港人需否使用具追蹤功能的健康碼，薛永恒均沒回應。

（新冠疫情）