斷50日清零 機場貨站工不明初確 一周前檢測陰性 寓所金獅花園圍封強檢

昨增8宗輸入個案 全已打針

本港昨增8宗輸入個案，全部已打針，5宗涉L452R，包括一名從菲律賓抵港外傭。昨初步確診少於10宗，包括居於沙田金獅花園第一期金輝閣的48歲男子，暫列源頭不明的初步確診本地個案。他於機場擔任貨站服務員，須每周檢測，9月29日檢測呈陰性。他於10月6日提交的樣本呈初步陽性，並確認帶有L452R。

患者無病徵、近期無外遊，已打兩針科興，其工作地點主要於機場超級一號貨站，最後上班日期為昨日。他居住的金輝閣昨晚7時起被圍封，機場及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。衛生防護中心表示，流行病學調查及接觸者追蹤仍在進行，密切接觸者需檢疫21日，密切接觸者的家居接觸者需檢疫最少3日。

香港空運貨站有限公司證實，一名貨站服務員昨早上班後接獲陽性報告，已安排徹底消毒，亦正追蹤與該員工有密切接觸的同事，並安排他們檢測，只有結果陰性者方可上班。

據香港民用航空事業職工總會主席李永富了解，初步確診的人員負責航班處理和文書工作，工作範圍遍及停機坪、貨站倉庫內外，機場員工會擔心個案有傳播風險，盼當局盡快查明感染源，讓機場員工預防。

梁子超料接觸機組人員感染 倡機場員工改隔日一檢

呼吸系統專科醫生梁子超說，現全球各地放寬旅運，機組人員出入其他機場受交叉感染的風險很高，上述服務員最可能因接觸機組人員感染，有關源頭可能已離港，未必可追查到。就個案對社區風險，梁表示，如在患者對上一次檢測後，即9月底已呈陽性，即他有近一周在社區傳播，而感染Delta變種病毒潛伏期短，一周已可傳三代，就有觸發第五波疫情的風險；若他最近才轉陽性，風險則較低。

梁認為，個案反映高風險的機場人員一周一檢太疏，最少應一周兩檢，最好隔日一檢，以當個案出現時盡快發現，免持續傳播，稱若外防輸入有漏洞致病毒入社區，整個社會花數月清零，成本更高。梁續稱，本港目前在公共交通接觸者追縱上有缺口，最少需公布確診者曾乘搭的公共交通，予市民留意；亦可考慮在「安心出行」加入公共交通感應功能，自動記錄乘搭班次，日後通知與確診者同車者檢測。

明報記者

（新冠疫情）