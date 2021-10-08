版權例修訂最快下月諮詢 邱騰華稱2014年草案作起點

邱騰華稱，如香港要發展為國際經貿中心及創新科技中心，便有需要加強保護知識產權，修例有需要及急切性。被問有不少市民擔心修例扼殺言論自由，他回應稱個人自由在基本法內獲得保障，在2011年及2014年的修訂版本都有豁免，諮詢文件會以上一次修例時的結論作為是次草案藍本，羅列具體豁免，讓公衆再討論，「可以作為起點，但不一定是終點」。

被問削權 「非做少一點就輸」

邱又說，任何法例都可能有很多討論，部分或「流於比較政治化」，政府會清晰解說，必然完成諮詢後，才會草擬法案，交到立法會。施政報告提到要成立文化體育及旅遊局，被問是否等於被削權，邱騰華稱特首林鄭月娥拋磚引玉建議，正是因為香港政府去到很大關卡，要迎接機遇，體制上要跟上，又稱商經局有份提議相關建議及支持，「討論不存在哪一個局拿多一點就是贏，做少一點就是輸」。

施政報告亦提及香港電台需要積極參與推廣《憲法》工作，邱騰華稱，港台作為公共廣播機構，有責任做有關工作。他說最近見港台推廣十四五規劃，也有和內地電視台合作，證明其工作範圍內可以做到相關工作。被問港台推新編輯政策流程，邱騰華回應指據他了解，港台有參考外國公共廣播機構及本地傳媒的編輯指引，相信港台工作人員會知自己工作範圍，編輯方針要如何履行。

另外，邱騰華昨亦宣布，會進一步延長會議展覽業資助計劃，凡於2015年至2021年間任何5年在會展或亞博舉辦展覽的私人機構可在今年11月30日前申請，金額為展覽平均每年場租20%，以100萬元為限，他形容計劃目的是「讓他們捱過臨近春天的冬天」。

（2021年施政報告）