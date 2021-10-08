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河套區設生命創科中心 冀達協同效應

【明報專訊】《2021年施政報告》提出，增撥近250公頃土地支援創科發展，其中約150公頃將發展「新田科技城」，創新及科技局長薛永恒預料明年推動研究。政府另建議在河套區港深創科園設立「生命健康創新科研中心」，冀將匯聚本港實驗室於河套區發揮協同效應。有從事生物科技的本地企業指出，科學園實驗室的租金昂貴且供不應求，認同要增建實驗室。

港實驗室分散 創科局：可匯聚合作

政府建議設立的生命健康創新科研中心，以「InnoHK創新香港研發平台」與生命健康相關的16所實驗室及8所國家重點實驗室為基礎，發展生命健康領域科研。創科局常任秘書長蔡淑嫻表示，InnoHK有多個研發工作，料日後需地擴展，又稱現時實驗室分散不同院校、科學園及工業村，冀聚合各實驗室，互相合作，舉例研究診斷可與醫學工程等範疇合作。她說不少企業有興趣於河套區設立研發基地及生產線，相信將實驗室匯集該處可發揮更大協同效應。

填海發展創科非住宅 料釋居民疑慮

政府亦建議重啟前年擱置的馬料水填海計劃，連同沙田污水處理廠遷入岩洞後騰出的土地，合共釋出約88公頃土地擴建科學園。薛永恒稱，隨科學園第二期及數碼港第五期擴建在2024至2025年間落成，未來幾年有新發展土地支援創科，預料馬料水填海、新田科技城等在未來5至15年逐步建成，會再研究如何配合其時社會發展需要。蔡淑嫻說，當年政府提出馬料水填海發展住宅，令居民擔心交通不能負荷故反對，但現時用作發展創科可提供工作機會，交通流向與發展住宅完全相反，相信可減少居民憂慮。

另外，首個位於將軍澳工業村的先進製造業中心明年落成，政府邀請科技園構思興建第二個中心，薛永恒稱，初步構思在現有工業村選址，會興建具共用設備的大樓，讓企業共用危險倉、無塵室等，降低生產線成本。

科企：部門購服務保守 應檢視

從事生物科技「水中銀」首席執行官杜偉樑表示，現科學園實驗室呎租45元，與甲級商廈租金相若，而且「嚴重不足」，即使他計劃擴展，科學園亦未必有足夠空間供應，贊同政府需建設大型實驗室。他亦歡迎政府推動健康科技，但認為食衛局、衛生署、醫管局等對採購健康科技態度「極之保守」、「怕孭鑊」，故認為施政報告提出有關部門「檢視現行做法，作出配合」才是推動業界發展的重中之重。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕生命健康創新科研中心 馬料水填海 科學園 創科

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