濕地收地料涉千億 本研社憂爛尾變雙輸

消息稱濕地緩衝區傾向鬆綁

黎廣德：名保育實發展

《北部都會區發展策略報告書》顯示，政府會在都會區內收回700公頃私人濕地和魚塘，包括尖鼻嘴、南生圍、豐樂圍、大生圍、三寶樹、蠔殼圍、沙嶺/南坑等地，以更有效益地管理及利用，並修復其中大量已荒廢和退化的生境。但政府消息稱，都會區額外開拓的600公頃土地，當中可能涉及濕地緩衝區，發展局將就部分額外開拓的土地做研究，同時檢討濕地緩衝區的發展，包括是否可放寬及精簡生態影響評估程序，以提高發展地積比，將來更有可能將部分濕地納入賣地表，以供新市鎮發展。

據本報了解，政府提出在北部地區建設3個引入科學化管理的濕地保育公園，包括南生圍、三寶樹及蠔殼圍，以及擴大香港濕地公園等，涉及面積共約1520公頃，再加上約300公頃的米埔自然護理區，涵蓋範圍與濕地保育區相若；當中部分濕地由私人持有，故政府計劃動用公帑收回約700公頃由私人擁有的濕地及魚塘，餘下大部分為政府土地，毋須收回。

至於收回的700公頃濕地，政府前日稱約70公頃會預留入科技發展，據了解是位於落馬洲及新田一帶的魚塘。

本土研究社成員陳劍青表示，政府前日公布會收回700公頃魚塘及濕地，惟沒交代金額及時間表等，令人懷疑是否有決心落實該項措施；他以地政總署收回農地每平方呎特惠補償金額1332元估算，涉及款項逾1000億元。陳劍青認為，若政府最終「收啲唔收啲」，不但未能提升濕地保育區生態價值，濕地緩衝區因放寬發展而失去保護核心濕地的功能，對生態造成雙輸。

屬公約範圍 黎廣德憂米埔被除名

黎廣德翻查紀錄，根據《拉薩姆爾公約》於2002年確立的拉薩姆爾濕地管理計劃指引，以及漁護署2011年確立的米埔濕地管理計劃，均已確認濕地緩衝區是整個濕地管理計劃的組成部分，日後若將大面積緩衝區納入發展，擔心會否影響米埔從拉薩姆爾公約被除名，損害香港國際聲譽。

（2021年施政報告）