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加速推北部都會區 修4條例省程序 未列「需公眾諮詢」 本研社質疑削弱市民意見

【明報專訊】《施政報告》提出發展面積達3萬公頃的新界北部成為「北部都會區」，料花20年構建。多名立法會議員關注北部都會區發展時間太長。特首林鄭月娥昨稱，為加快土地發展，政府將精簡法定程序，包括全面檢視《城市規劃條例》、《收回土地條例》等4項條例，明年上半年提交建議。她重申以「運輸基建先行」發展北部都會區，又稱可利用發債，特別是綠債以支持前期開支。有團體關注精簡城規程序後，將削弱公眾表達土地發展的意見，又指整份《施政報告》不提及開徵「一手樓空置稅」，質疑政府「走數」。

林鄭月娥昨出席施政報告答問會，多名議員關注北部都會區發展速度。工聯會黃國健稱對計劃感「不踏實」，因計劃時間太長，難料能否依期完成；民建聯劉國勳批評追不上國家發展速度，問港府能否透過改革法定程序、引入鐵路競爭等，「令到10年可以見到都會區的雛形，15年可以成熟運作」。

明年上半年交修例建議

林鄭月娥承認，過往部分工程有延誤，或在城規程序已被人反對、司法覆核等，「有一個好的政治大環境，並不等於所有問題都解決」，政府將精簡涉及土地發展的法定程序，包括全面檢視《城市規劃條例》、填海、路政及收地相關條例，計劃明年上半年提交建議並諮詢。

根據政府擬提交予立法會審議的修例建議，最少有4條與土地發展相關的法例，除《城市規劃條例》，亦包括《新界條例》、《土地業權條例》及《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（詳見表）。此外，發展局早前回覆本報稱，正檢視《城市規劃條例》、《收回土地條例》及《道路（工程、使用及補償）條例》下處理發展申請的時間表、處理申述的程序等。

林鄭稱前期開支可發債 減公共負擔

林太提到，北部都會區會用創新手法批地，賣地時不會再只看土地用途，「可能當看到香港有潛力做某種先進製造業，例如醫藥、醫療儀器，整幅地便可作醫藥、醫療儀器發展」，屆時會有目的地公開招標，讓有關先進製造業落戶本港。她又重申以「運輸基建先行」發展北部都會區，又說可利用發債，特別是綠債支持北部都會區及明日大嶼項目前期開支，相信不會帶來沉重公共開支負擔。

未提一手空置稅 陳劍青批「走數」

本土研究社成員陳劍青認為，政府未有將修訂《城市規劃條例》、《新界條例》等法例列入「需進行公眾諮詢的立法建議」之列，質疑政府最終會否諮詢公眾，相信政府將以精簡程序為由減省公眾對發展或規劃項目的諮詢程序，最終削弱公眾表達意見，認為對本港社會影響深遠。他又稱，整份《施政報告》不再提及開徵「一手樓空置稅」，認為即使土地供應增多，發展商建樓後仍可「唧牙膏」抬價賣樓，與增加房屋供應背道而馳，質疑政府「走數」。

明報記者

（2021年施政報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕收回土地條例 精簡程序 一手樓空置稅 城規條例 林鄭月娥 北部都會區 施政報告

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