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2021年10月7日星期四
港聞二
時昌創辦人：未打過999 心情混亂作罷 稱「計唔掂數」 起火3樓改用內地物料
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六四煽惑集會案裁表證成立 鄒幸彤質疑警未索防疫意見已欲禁集會
東涌拆國旗燒路障 青年4罪成官明言判監
冒TB強姦案料周五裁決 控方：性觀念開放不等於同意性交
馬報涉盜《騎師日報》商標 4人被捕
六旬漢打羽毛球暈倒危殆 中年漢行山不治
39快艇霸官地遭扣 當局查走私
50天零本地確診 政府消息：需「提升追蹤力機制」爭通關
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【明報專訊】（請看附圖）
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