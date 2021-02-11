大灣區GBA專題：金價低迷 黃金周買金者眾

較去年平逾兩成 百貨店日售百萬黃金

「每克再減50元，只限國慶期間有優惠。」位於廣州市天河城廣場的「中國黃金」櫃台，職員這樣向客人推銷。附近包括六福珠寶、周生生、金至尊等中港黃金珠寶品牌亦同樣有國慶促銷活動，每克黃金便宜40至50元不等，以周一（4日）內地報價每克黃金473元計，最便宜可以423元的優惠價買金。而據金投網數據，去年黃金周內地金價為每克539元，以一隻重量為30克的千足金龍鳳手鐲為例，不計手工費的話去年要花1.62萬元，今年連同促銷減價則只要1.27萬元，便宜3500元，差距達到22%。

近期金價回落，加上下半年辦喜事和送禮需求高，以及商家的促銷優惠，使黃金周期間黃金首飾店人潮如鯽。本報記者日前走訪天河城廣場，多個黃金櫃枱都擠滿顧客。雖然這兩年封關，內地人不能到香港旅遊購物，但周大福銷售員表示，其實內地買金飾價錢跟香港差不多，就算沒有封關，內地買金者依然眾多。另外越秀區東山百貨在黃金周頭幾日，黃金的日均銷售額接近100萬元，銷售量明顯高於去年。

是次金價下跌與美元走強不無關係，星期一國際現貨金價已跌至每盎司1750.52美元，為8月初以來最低，因投資者關注美國聯儲局11月縮減買債規模，並可能在明年加息，再加上對新冠疫情的擔憂，市場情緒謹慎，這些都為美元提供了支撐。而這種預期也打壓了金價，這也是近一星期金價一直低迷的原因之一。

展望後市，內地美爾雅期貨分析師戴霞分析，如果市場繼續重新押注美聯儲局加速退出貨幣寬鬆，短期金價有望繼續下滑，或試1680至1700美元低位，10月份整體不看好金價走勢，即使其間上升，也只能看作技術反彈。

明報記者 陳子凌