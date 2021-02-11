大灣區GBA專題：中港未通關 電子推廣打頭陣吸客

申設全資公募基金

施羅德為英國擁有200多年歷史的基金公司，今年是施羅德進駐香港50周年，曹綺琪表示，公司早於1970年代管理香港退休基金、1994年在上海成立第一個內地的代表處、2005年內地開放證券投資基金，施羅德是境內小數的外資基金公司，同年又與交通銀行成立合資公司「交銀施羅德基金管理有限公司」。2017年，在內地從外商獨資公司（WFOE）晉升為外商獨資投資管理公司（IM WFOE），將業務範圍擴大至投資管理及資產管理服務。今年2月，公司在上海市籌建施羅德交銀理財有限公司，同時申請設立全資公募基金管理公司。

曹綺琪續稱，內地是施羅德一個重要的據點，現時公司在上海、北京、廣州及成都皆設有辦公室，香港則共有160名人員，未來公司會加強在大灣區內塑造品牌形象，而兩地投資團隊會互相配合，香港人員會為海外投資者主力研究香港及亞洲基金，內地人員則會為內地投資者設定產品及服務。