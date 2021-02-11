大灣區GBA專題：施羅德：「跨境理財通」助分散風險

【明報專訊】昔日，中港兩地投資者要購買對方投資產品，可以透過合格境內機構投資者（QDII）及中國內地與香港基金互認安排（MRF）購買，不過當中存在不少限制，包括對機構投資者的淨資產要求、基金資產規模、投資管理人員相關經驗要求等。上月，香港金管局宣布「大灣區跨境理財通」將面世，屆時兩地投資者可以更便捷地投資對方產品。施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區分銷業務主管曹綺琪在接受本報專訪時表示，容許兩地互購金融產品可以為兩地投資者帶來多元化投資選擇，更重要是做到分散風險的作用。公司持續看好內地金融發展前景，會加緊中港兩地發展與合作。
基金專人管理 波幅較小回報未必遜股票
大灣區跨境理財通最快於本月開展，近日本港各大銀行相繼向金管局申請及提供逾百款基金。該計劃最大特點是大灣區居民可投資對方銀行銷售的理財產品，事實上，內地及本港基金投資有頗大分別。曹綺琪表示，與早前中國內地與香港基金互認（MRF）的最大分別，是跨境理財通具有彈性與效率優勢，銀行產品只要符合香港證監會（SFC）要求，及風險為低至中級別即可，參與的銀行亦毋須特別申請牌照或由其他監管機構審批，變相可以更低門檻擴展客戶群，對兩地經濟會有莫大裨益。
在投資者角度而言，跨境理財通是能分散風險的投資工具。曹綺琪稱，昔日無論是內地或香港投資者，都偏好買賣股票。股票優勢是回報升幅較快，投資者可以快速買賣，而且手續費較低，惟同時波幅會較大。至於基金上升速度雖不及股票，但回報未必比股票低。她以施羅德能源及氣候變化相關基金舉例，基金2020年淨回報高達40%至50%。
「買賣基金最大優勢是由專業人士操盤，對一般投資者來說，投資是副業，但對基金經理而言是正職。他們會透過分析、財報解讀等決定買入股票及何時獲利。而且基金非投資於單一市場，甚至是環球性質。投資者既毋須經常留意股市走勢及消息，亦能做到分散投資的作用。」她表示，過往調查顯示，內地居民多會將資金存放在銀行定存，主因是內地基金產品多為內地投資，較難做到分散風險的作用。
創新科技環保板塊看高一線
香港基金除有港股基金，亦有亞洲或全球股債基金，可為內地居民提供更多元化的投資選擇。那麼內地投資產品是否對香港投資者毫無吸引力呢？曹綺琪認為並非如此，是次北向產品之中，亦有一些內地資產管理產品，是香港投資者無法透過A股基金或本地銀行購買。投資取態及喜好方面，受疫情影響，中港兩地投資者近年熱中於互聯網、醫療健康及生物科技等板塊。展望未來，相信創新科技、環保、可持續發展、智慧城市等會有持續增長機遇。
明報記者 黃清瑤
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