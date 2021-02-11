大灣區GBA專題：施羅德：「跨境理財通」助分散風險

基金專人管理 波幅較小回報未必遜股票

大灣區跨境理財通最快於本月開展，近日本港各大銀行相繼向金管局申請及提供逾百款基金。該計劃最大特點是大灣區居民可投資對方銀行銷售的理財產品，事實上，內地及本港基金投資有頗大分別。曹綺琪表示，與早前中國內地與香港基金互認（MRF）的最大分別，是跨境理財通具有彈性與效率優勢，銀行產品只要符合香港證監會（SFC）要求，及風險為低至中級別即可，參與的銀行亦毋須特別申請牌照或由其他監管機構審批，變相可以更低門檻擴展客戶群，對兩地經濟會有莫大裨益。

在投資者角度而言，跨境理財通是能分散風險的投資工具。曹綺琪稱，昔日無論是內地或香港投資者，都偏好買賣股票。股票優勢是回報升幅較快，投資者可以快速買賣，而且手續費較低，惟同時波幅會較大。至於基金上升速度雖不及股票，但回報未必比股票低。她以施羅德能源及氣候變化相關基金舉例，基金2020年淨回報高達40%至50%。

「買賣基金最大優勢是由專業人士操盤，對一般投資者來說，投資是副業，但對基金經理而言是正職。他們會透過分析、財報解讀等決定買入股票及何時獲利。而且基金非投資於單一市場，甚至是環球性質。投資者既毋須經常留意股市走勢及消息，亦能做到分散投資的作用。」她表示，過往調查顯示，內地居民多會將資金存放在銀行定存，主因是內地基金產品多為內地投資，較難做到分散風險的作用。

創新科技環保板塊看高一線

香港基金除有港股基金，亦有亞洲或全球股債基金，可為內地居民提供更多元化的投資選擇。那麼內地投資產品是否對香港投資者毫無吸引力呢？曹綺琪認為並非如此，是次北向產品之中，亦有一些內地資產管理產品，是香港投資者無法透過A股基金或本地銀行購買。投資取態及喜好方面，受疫情影響，中港兩地投資者近年熱中於互聯網、醫療健康及生物科技等板塊。展望未來，相信創新科技、環保、可持續發展、智慧城市等會有持續增長機遇。

明報記者 黃清瑤