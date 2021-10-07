50天零本地確診 政府消息：需「提升追蹤力機制」爭通關

本港昨日新增6宗輸入個案，分別從烏克蘭、巴基斯坦、印尼和俄羅斯抵港，4人已接種疫苗，3人涉L452R變異株，確診包括兩名船員和一名機組人員，另有一名43歲女印傭在檢疫後確診，評估為復陽個案。

研增高風險者檢測次數

特首林鄭月娥昨在《施政報告》重申，現頭等大事是盡最大努力穩定疫情，早日恢復跨境人員正常來往。政府消息人士稱，食衛局短中期重點目標為「持續清零、力爭通關」，本港需加大抗疫力度，以令疫情風險減低並與內地風險程度一致，措施包括需提升追蹤能力的機制和增加高暴露風險者的檢測次數，例如醫護、機場及檢疫酒店員工等；未打針須定期檢測的人亦需更頻密檢測。消息指，期望今年內可完成上述內部檢討，當局會考慮社會承受能力，為通關作準備。

指入處所「填紙仔」礙追蹤

消息人士指，本港會研究內地、澳門如何用應用程式追蹤。對於若推行港版「健康碼」，需全民使用抑或過關回內地者才用，消息人士說當局正考慮不同方案，稱日後追蹤程式內的行蹤資料，不涉與內地互通，但本港需要令內地信任港府有能力追溯感染源頭，知道患者確實行蹤。就日後港版「健康碼」與「安心出行」程式會否資料互通，消息人士指未有定案，但形容入處所「填紙仔」是窒礙追蹤的範疇之一，暫無法確認會否取消。

新冠疫苗監察方面，截至本周日的一周，一名97歲女子在接種科興後14天內離世，她曾患哮喘、高血脂症及痛風，累計46人離世前14天曾接種，當中無個案顯示與疫苗有關聯；同期無12至15歲青少年打針後出現懷疑心肌炎或心包炎。

（新冠疫情）