39快艇霸官地遭扣 當局查走私

涉非法改裝建造 市值1300萬

海關表示，走私分子為逃避執法部門調查，常利用大嶼山海岸線及岸邊偏僻地方，擺放懷疑用作走私的快艇，並作維修及改裝；今次發現的39艘快艇更佔用政府土地停放，其中近半配備兩個以上的大馬力舷外機，大部分船並沒在海事處登記，與近期常見的高速走私快艇相似。海關正接觸部分快艇持牌人，調查事件並了解其改裝用途。

海關「警方」地政東涌聯合行動

水警西分區助理指揮官（行動）總督察劉家業稱，警方上月28日起展開連串打擊走私活動，其中與飛行服務隊合作的高空巡查中，除發現有大馬力走私快艇匿藏於紅樹林，亦見到牛凹村為走私快艇的維修及改裝地點。

劉家業續指，被充公快艇有300至400匹馬力，航速最高逾50海里，即約時速80公里以上，對海上使用者構成極大危險。

地政總署離島地政處總地政主任袁仕俊指出，快艇涉佔用政府土地停放，處方按《土地（雜項條文）條例》於周一（4日）在涉事船舶貼通知，要求船主移走，停止佔用官地，期限於昨日屆滿，故執法部門充公該批快艇，相關佔用面積仍有待跟進。

海關有組織罪案調查科特別調查課總監李艷萍補充，海關今年首9個月偵破61宗走私案，較去年同期增20%；檢獲約值7.3億元貨物，按年升1倍。李艷萍指出，近年走私集團手法層出不窮，海關會因應走私趨勢而改變執法策略，包括適時引入先進器材，並與香港及內地相關執法部門加強交流，展開聯合行動。