冒TB強姦案料周五裁決 控方：性觀念開放不等於同意性交

被告曾子豪（30歲）被指於女同志交友軟件結識20多歲的女同性戀者X，並於去年2月27日在觀塘一酒店非禮及強姦X。

控方結案陳辭時表示，X案發時不知被告是男子，故感驚愕和推開對方，顯示她不同意性交，被告事前一直誤導X，明知而罔顧X不情願下強姦她。控方指，被告作供態度猶豫和穿鑿附會，他聲稱對一夜情不感興趣，但攜帶性虐道具赴約，且沒準備安全套。

辯方結案陳辭時則表示，被告沒隱瞞身分或誤導X，被告在女同志交友軟件使用真名「Jan」和真實照片，他是隨意選擇「TB」身分登入。辯方又稱，在交友軟件「撩下女仔唔係非常不尋常」，而且被告相隔多月在網上重遇X時才相約性虐，可見被告沒刻意隱瞞或沒意圖犯案。

辯方：用女同志App僅「衰仔貪玩」

辯方認為被告和X都有意進行性虐，又指被告使用女同志軟件，充其量是「衰仔」和「貪玩」，卻不代表有犯罪意圖。即使被告使用女同志軟件是不誠實，他其後真誠相信X同意性交。辯方稱，如果被告有心強姦，他可於性虐期間施暴，也不會在被推開時停止行為。辯方又稱，X的性取向轉變甚快，質疑她證供可信性。

【案件編號：HCCC34/21】