東涌拆國旗燒路障 青年4罪成官明言判監

辯方曾建議法庭為被告黃卓禮索取背景及勞教中心報告，法官郭啟安昨指縱火為嚴重罪行，監禁是唯一判刑選項。

官不接納精神報告 指草率偏頗

郭官在裁決中指出，當時案發經過全程遭閉路電視、新聞片段拍下，控方稱被告便是片中拆除國旗及焚燒路障的金髮男子，被告被捕後也作出招認，又曾向警員自願開啟手提電話，其通訊紀錄顯示，他向朋友承認新聞片段中「染金髮男子」為自己。辯方反對被告的警誡紀錄及錄影會面呈堂，指他是不自願及曾遭警員不當對待，又提交精神科醫生黄宗顯的報告，指被告患ADHD（專注力不足/過度活躍症），事發及會面時或受現場環境影響，缺乏自制能力。

不過郭官認為，無證據顯示被告曾遭警員毆打及威脅，且他在會面時對答如流，招認內容「鉅細無遺，非常詳盡」，故裁定他是在自願情况下作供。郭官亦不接納辯方的精神報告，指報告只建基於被告在診所的一面之詞，就不利被告的情况隻字不提，如被告戴上黑色手袖、面巾及「豬嘴」。郭官批評報告草率偏頗，有誤導法庭之嫌；最終裁定被告4項罪名全部成立。

【案件編號：DCCC181/20】

（反修例風暴）