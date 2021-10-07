六四煽惑集會案裁表證成立 鄒幸彤質疑警未索防疫意見已欲禁集會

警司張永勤供稱，5月25日與支聯會常委梁錦威就六四集會開會，其後警方以疫情為由，於27日發出禁止通知書，雙方於29日作上訴聆訊。

鄒指禁集會通知書「抄」去年

警司：沒參與去年決策 不評論

沒有律師代表的鄒幸彤盤問時指，警方於去年禁止六四集會時，附有衛生署專家意見的備忘錄，表明不建議舉行集會，惟今年的備忘錄上沒有該建議，而且這兩年的通知書行文幾乎一致，質疑警方抄襲去年的通知書。張永勤回應稱，他去年沒有參與決策，不能評論；而通知書上的用字，律政司會提供意見，並指批准及禁止集會有很多考量因素。

衛署專家備忘指「應上訴委會要求」填寫

鄒又質疑，衛生署專家備忘錄於5月25日呈交，寫上應警方上訴委員會的要求填寫，故質疑警方早已預期禁止集會。張永勤不同意說法，稱專家是提供專業意見，供警方作出決定。

根據控辯雙方均承認的事實，支聯會前常委蔡耀昌於4月27日向警方申請6月4日在維園舉行悼念六四32周年的集會，估計約10萬至15萬人參與。鄒幸彤於5月29日在facebook及Twitter發布名為「燭光無罪 堅守陣地」的帖文；6月4日則在《明報》刊文〈燭光承載良知重量 港人執著說出真相〉。鄒於當日早上被捕。

【案件編號：WKCC 2595/21】