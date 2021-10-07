消防隊長：倉內雜物全可燃 見白焰料近1000℃

倉庫密集 「同時好多火場」

朱偉文於2016年6月21日晚上7時許，與下屬在火場尋回死者張耀升。他透露，當時在主走廊發現「五顏六色的火光」，包括藍色、白色和紫色混雜的火焰，估計燒着化學品或塑膠物料，對人體潛在傷害相當大，亦有爆炸風險。朱又補充，白色火焰要有近攝氏1000度才會出現，而平時家居火災的火焰通常為橙色，大約攝氏600度。

環境狹窄射水易沾濕

減黃金戰衣抗熱功能

作為消防及救護學院煙火特遣隊的主管之一，他分析迷你倉大火比家居大火更危險，因為倉庫天花板由鐵絲網包圍，煙霧和熱空氣更容易對流，火勢以「一個傳一個（倉）」的方式蔓延。他觀察到，火場的明火直線向上噴射，所以同袍在門口設置鼓風機，無法影響火場內的空氣流動。

朱又提到，迷你倉環境狹窄，消防員當日在火場射水，無可避免會沾濕俗稱「黃金戰衣」的滅火防護服，他自己的黃金戰衣近七至八成濕透，變相減低衣服的抗熱功能。他憶述，當晚與下屬陳顯基把張耀升拖出橫巷時，陳顯基冀盡力帶走張耀升，「想拉多一吋就一吋」。惟他認為二人體力不繼，「再逗留多十秒八秒都唔得」，便先行撤離。

（迷你倉大火）