時昌創辦人：未打過999 心情混亂作罷 稱「計唔掂數」 起火3樓改用內地物料

稱至今仍怪下屬未即報警

根據時景恒的書面供辭，時昌迷你倉從2004年至2016年，先後租用淘大工業村1至7樓經營迷你倉。時景恒昨日表示，最初委聘澳洲公司「Steel Storage」的專家設計1至2樓的迷你倉間隔，並以澳洲物料打造首兩層迷你倉。後來，他稱「計唔掂數」，唯有改為聘用本地裝修公司，將澳洲專家的設計方案套用於其他樓層，亦在3樓迷你倉改用內地製物料，而沒採用澳洲製的原廠物料。他表示，部分與澳洲公司合作的文件存放在3樓迷你倉，已在大火中燒毁。

不記得當局曾否警告安全問題

「我管緊幾十萬呎地方」

時景恒強調，其經營初衷是令迷你倉業務變得「規範化、國際化」，但他欠缺裝修知識，所以全權交由澳洲專家及本地裝修商負責。他又稱，不記得政府部門有否就3樓迷你倉的安全問題發出警告，「我管緊幾十萬呎地方，依啲嘢未必上到我度」。針對時昌迷你倉案發時只聘用一名維修工人，亦只有3至4名助理物業經理處理全港分店的業務，他說人手尚算足夠，其他迷你倉公司甚至「得一個同事睇晒成條街」。

聞起火促經理「搞唔掂就報警」

無到場視察「免傳媒客户包圍」

時景恒提及，員工不會開門抽查迷你倉租戶有否擺放危險品，只會定期巡倉和用鏡照射檢查。他承認此舉無法有效監察租戶，「咁火警發生機會率唔高，你話有無問題？我話無問題」。他表示，業界估計每隔30至40年才會發生一次迷你倉大火，又稱有意在迷你倉加裝灑水系統，惟沒與業主恒隆地產商討。

首日起火的2016年6月21日，時景恒稱最先從公司管理層的通訊群組收到消息，他隨即在電話要求時任區域經理黃家晉「搞唔掂就即刻報警」。後來，黃家晉及助理物業經理呂國榮嘗試自行滅火，他說對下屬滅火沒有信心，亦因此與下屬爭執，「如果早少少報警的話，好多人命運都會唔同，我到今日都責怪佢（呂國榮）」。他稱一度打算自行報警，但他從未試過打999報警，在心情混亂下打消念頭，後來為免被傳媒和客戶包圍，他沒有前往火場視察。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）

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