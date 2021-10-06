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2021年10月6日星期三
港聞二
國安法官蘇惠德入院 司法機構：正取病假
社工註冊例提修訂 犯國安法可被DQ 社總：意料之內
二代美國隊長控煽動分裂 辯方稱被告欲求證國安法非洪水猛獸
官質疑串謀暴動「伙同犯罪」重疊 送物資當哨兵 現法例足可處理
上訴方：證集結暴動 須至少3人目的相同
火場尋回張耀升四肢屈曲昏迷 同袍：體力不足 需接力拖離
內地販毒港人判死 母哭訴審訊未提精神病歷
林鄭：官員申報利益 信任制度不監察 拒評梁振英須否申報子公司 湯家驊：要看股權架構
梁振英：已申報附屬公司數目 買賣屬日本公司業務毋須申報
貨櫃場檢5億元走私凍肉
冒TB案被告：用女同志App純粹八卦
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大灣區GBA專題：中心之城 廣州政策齊備
電騙集團招外傭「解款」 兩長者失21萬 被捕印傭在港工作20年 為3000元犯案
「猜猜我是誰」新角色 不止扮親友 12歲童收「老師」電話 母失4萬元
北大嶼山公路貨車起火 失控撞工程車
連失母親契爺 釣具店東主上吊亡
登醫療廣告涉違守則 梁家騮覆核被拒
野豬渡海泳 鰂魚涌游到鯉魚門
調查：七成年輕醫生過勞 兩成抑鬱 醫專主席：涉長期結構問題須正視
港青少年打復必泰 心肌炎比率高美國5倍
澳門裝修工保安群組有交集 兩患者曾碰同一扶手
杏花邨印傭初確 已打兩針科興 曾到維園
皇后山擬建4000伙公屋 料10年後落成
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【明報專訊】（請看附圖）
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