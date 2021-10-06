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皇后山擬建4000伙公屋 料10年後落成

【明報專訊】為配合特首去年提出增加土地供應以回應市民對公營房屋的迫切需要，政府建議粉嶺皇后山約4.1公頃的政府用地，納入皇后山擴展用地公營房屋發展，擬建6座47層高住宅大廈，可提供約4000個單位，預計於2030/31年落成。

根據規劃署沙田、大埔及北區規劃處和土木工程拓展署提交北區區議會的文件指出，當局建議把一幅位於皇后山約4公頃的「住宅 (乙類) 」用地及其南面一幅約0.17公頃的「 住宅（甲類）」用地一併納入發展，該塊用地主要是前皇后山軍營構築物及樹群。

預計容納1.1萬人

初步評估交通影響微

文件透露，當局擬建6座住宅大樓及一座約7層高的社會福利設施大樓，提供4000個公營房屋單位，預計可容納約11,300人。配套設施包括社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施及其他基礎配套設施，並料2030/31年完工。

當局稱，根據初步交通及運輸影響評估，該項目對附近地區交通及運輸影響輕微，粉嶺公路（香園圍公路交匯處以南）預計2036年時行車會比現時緩慢。政府會研究改善方案，並諮詢公眾；另現時龍馬路已獲擴建成為標準雙線車道，擴闊後的龍馬路可滿足新增交通需求。

顧問倡移除逾1400棵樹

此外，當局又進行初步樹木調查，項目範圍內約有1475棵樹木，顧問研究表示地盤內約有1433棵樹木，會受影響及建議移除，當中18棵土沉香建議移植。

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