皇后山擬建4000伙公屋 料10年後落成

根據規劃署沙田、大埔及北區規劃處和土木工程拓展署提交北區區議會的文件指出，當局建議把一幅位於皇后山約4公頃的「住宅 (乙類) 」用地及其南面一幅約0.17公頃的「 住宅（甲類）」用地一併納入發展，該塊用地主要是前皇后山軍營構築物及樹群。

預計容納1.1萬人

初步評估交通影響微

文件透露，當局擬建6座住宅大樓及一座約7層高的社會福利設施大樓，提供4000個公營房屋單位，預計可容納約11,300人。配套設施包括社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施及其他基礎配套設施，並料2030/31年完工。

當局稱，根據初步交通及運輸影響評估，該項目對附近地區交通及運輸影響輕微，粉嶺公路（香園圍公路交匯處以南）預計2036年時行車會比現時緩慢。政府會研究改善方案，並諮詢公眾；另現時龍馬路已獲擴建成為標準雙線車道，擴闊後的龍馬路可滿足新增交通需求。

顧問倡移除逾1400棵樹

此外，當局又進行初步樹木調查，項目範圍內約有1475棵樹木，顧問研究表示地盤內約有1433棵樹木，會受影響及建議移除，當中18棵土沉香建議移植。