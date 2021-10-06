澳門裝修工保安群組有交集 兩患者曾碰同一扶手

關部分娛樂場所 不包賭場

澳門當局昨宣布，今日凌晨起關閉部分娛樂場所，包括電影院、按摩院、美容院、健身院、卡拉OK場所、酒吧、夜總會等，但不包括賭場。當局又免除公共部門員工在10月5至7日上班，要求他們須留家避免外出。

昨1確診 打兩針國藥

當地昨增一名42歲越南籍女子確診，她與前日確診的3名裝修工在一個單位工作，8月底和9月底先後打了兩針國藥。當局又發現，前日確診的40歲越南籍男裝修工，與9月25日確診的金皇冠中國大酒店尼泊爾籍男保安，在9月24日曾乘坐同一班次巴士，兩人在車廂內站立位置接近，亦曾共同觸摸同一扶手，當局不排除兩人因此感染。

澳門自9月底爆發新一波疫情，最先確診的是一名由土耳其抵澳者，入住的檢疫酒店保安和接觸者共6人確診，當局昨表示，已完成7宗個案的病毒基因排序，均為Delta變種，相似度100%，說明個案同源。

因應疫情，澳門前晚起一連3日全民檢測，昨發現一個十混一樣本檢測結果為可疑陽性，當中1人曾於外地確診，當局認為該個案沒傳染性，對社區風險非常低。除了該復陽個案，至昨午3時，約24萬人已採樣，12萬人已驗出陰性。

（新冠疫情）