港青少年打復必泰 心肌炎比率高美國5倍

黃志基昨出席一個網上論壇時表示，根據本港6月14日至9月4日青少年打針數據，12至17歲男子打針後14日內，每10萬人有18.52人患心肌炎，打第一針後每10萬人有5.57人患心肌炎，第二針每10萬人有37.32人患心肌炎，較背景發生率、每10萬人約有0.2人患心肌炎高，而美國該年齡層男子打第二針後，每10萬人有6.7人患心肌炎，即香港數據較美國約高5倍。黃說，不確定本港男童打復必泰後心肌炎個案數目較高的原因，有可能是本港監察較嚴密，也可能是華裔青少年打疫苗後反應不同。

衛生防護中心轄下聯合科學委員會上月建議青少年打一針復必泰，黃志基認為，只打一針可減少心肌炎個案，而據新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨開會數據，初步見到青少年心肌炎個案減少，但由於數據仍很少，不能確定。他又說，若青少年要到高風險國家，個人建議仍要打兩針。

至於科興，黃志基說內地有不少兒童已打科興，相信能產生抗體，但未有數據顯示兒童打科興的有效性和副作用，認為科興要更主動公布相關數據。

多24宗獲批疫苗保障基金

此外，政府昨公布疫苗保障基金最新情况，自8月24至9月23日，再多24宗傷害個案獲批保障基金，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，獲批保障金額256萬元，累計有46宗個案共獲批519萬元。

明報記者

（新冠疫情）