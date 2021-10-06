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調查：七成年輕醫生過勞 兩成抑鬱 醫專主席：涉長期結構問題須正視

【明報專訊】香港醫生工作量大且工時長，2019年上半年向逾500名年輕醫生進行的調查發現，70.6%受訪醫生出現與工作相關的過度勞累，更有21%出現抑鬱，少數人更曾有自殺念頭，有3%計劃暫停行醫，主因包括壓力和過勞。醫專主席梁嘉傑認為涉長期結構問題須正視，且非單一改善工時可解決，會思考醫專培訓政策和文化上是否需改變等。有醫生工會認為調查結果響起警號，建議醫管局和醫專可更積極主動識別有精神困擾的醫生。

調查514人 78%公院工作

香港醫學專科學院年青院士分會前主席關日康領導的團隊於2019年上半年進行年輕醫生工作過勞調查，網上問卷訪問514名正接受專科培訓或專科畢業少於10年的醫生，當中約78%人在公立醫院工作，平均每周工作53.5小時，最長一周工作約70小時。

調查根據哥本哈根疲勞量表評估，評分逾50分視為過勞。有72.6%（373人）現過度勞累；70.6%（363人）現與工作相關過度勞累，55.4%（285人）過度勞累與病人有關；有28%人對現時工作崗位有些或十分不滿；21%（110人）現抑鬱；有3%（14人）更表示計劃在1年內暫停行醫，當中86%稱因壓力或過勞。

部分報稱曾有自殺念頭

有79%受訪者報稱無嘗試過或有任何自殺的想法，其餘有人報稱認為生命不值得活、希望自己死去、部分報稱曾有自殺念頭甚至試過自殺，最常見報告的壓力來源是臨牀責任和工作要求。調查分析指出，每周工作時數與抑鬱有正面關係。研究已在《香港醫學雜誌》刊登。

關日康表示受訪醫生過勞情况高，香港年輕醫生過勞較加拿大、新西蘭、新加坡等同類研究結果高，年輕醫生出現抑鬱比率亦較香港一般人口抑鬱的比例高逾一倍，但不排除與調查有選擇性偏差有關。

梁嘉傑認為需正視和重視情况，稱涉長期結構問題，非單一改善工時可解決，亦要在系統上做工夫，包括思考醫專培訓的政策和文化上需否改變、資深和年輕醫生的關係，亦會就此與醫管局和政府保持溝通，保障醫療水平。他亦認為引入海外醫生有助改善人手情况。

醫專名譽秘書梁永昌表示，年輕醫生過勞比例值得關注，可影響照顧病人效果。

他又稱不少醫生能醫不自醫，不覺得有求助需要，醫專就此設新網頁，讓醫生在網站做問卷評估有否過勞，又呼籲有需要者求助；醫專亦辦文娛活動，冀促進院士身心健康。

醫管局：關注醫生身心健康

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為調查響起警號，正接受專科培訓醫生需不斷考試，壓力很大；年輕醫生候召時間亦較多，亦有可能因長時間工作而無時間吃飯和去洗手間。凌續稱，有情緒困擾的醫生傾向遲求醫，醫專除了提供自助平台亦應主動出擊，例如專科導師評估受訓進度外應主動評估醫生身心健康；醫管局亦可考慮每年員工評核中加入評估，識別員工精神健康風險，並應探討減少中層醫生行政工作。凌續稱，專科學院要求受訓醫生完成一定培訓時數、病人數量等，亦值得檢視能否調節，減輕壓力。

醫管局回覆稱，一直關注公院醫生人手、工作壓力及身心健康，會繼續探討更多人力資源優化措施，減輕前線壓力。

相關字詞﹕醫生 醫管局 醫專

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