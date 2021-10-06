登醫療廣告涉違守則 梁家騮覆核被拒

官：守則平衡公眾利益言論自由

申請人為梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。申請方稱守則對醫生的言論自由構成不合比例限制，令市民未能得知服務收費。醫委會一方則認為申公開提供折扣的做法，會損害醫療專業。

法官周家明在判辭指出相關守則符合正當性，本案的商業廣告相比起政治言論較不重要，對言論限制的門檻較低，守則亦僅是禁止醫生「以招徠病人或兜攬生意為目的」發放資訊。

周官指出相關規例自2008年起生效，認為申請人12年後才提出司法覆核挑戰守則，為異常地延誤多時。申請人沒對此解釋，周官認為他因要面對紀律聆訊，遂延遲申請司法覆核。

對於申請方稱涉事篩檢屬必須的臨牀服務，故廣告不應受守則規限，市民需得悉價格，周官認為判斷醫療程序是否必要，是因人而異，故不接納以此理由豁免發布資訊。

判辭又提到，相關守則被質疑是否恰當的議題可於紀律聆訊，甚至在上訴庭裁決，周官最終拒絕司法覆核申請許可。

【案件編號：HCAL 2267/20】