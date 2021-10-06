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電騙集團招外傭「解款」 兩長者失21萬 被捕印傭在港工作20年 為3000元犯案

【明報專訊】警方東九龍重案組偵破兩宗「猜猜我是誰」騙案，拘捕一名印尼籍女傭，涉嫌以欺騙手段取得財產，是警方首次發現有電騙集團招攬外傭作「解款賊」，負責收騙款。兩宗騙案女事主均為退休長者，共損失21萬元。

東九龍總區重案組接手調查，前日下午採取行動，在黃大仙區拘捕一名52歲印尼籍家庭傭工，她無案底，在港工作20年，警方在住所搜獲一批匯款單據及犯案時穿著衣物，相信她被電騙集團招攬作「解款賊」，兩案合共收取3000元報酬。警方在其手提電話發現社交媒體紀錄，正追查女傭如何被招攬。

首宗騙案發生於9月6日，76歲女事主在堅尼地城龍華街住所接到騙徒電話，指其子因醉酒鬧事被捕，需要11萬元保釋金。事主不虞有詐，先後兩次到九龍寨城公園將8萬及3萬元現金交予一名不知名女子，其後於9月22日遇到兒子，查問時才得知受騙。

另一宗騙案發生於9月9日，81歲女事主在牛頭角坪石邨單位收到騙徒電話，騙徒訛稱是其子，因醉酒鬧事急需10萬元現金擔保，事主不知所措，最後應要求到九龍寨城公園將10萬元現金交給不知名女子，於9月13日遇到兒子才得悉受騙。

騙款後匯同一內地戶口

警方其後發現，該名女子每次收款後，均到九龍寨城公園附近找換店將騙款匯到內地一戶口，3次匯款均為同一戶口，相信該女子是電騙集團的「解款賊」。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，是次為警方首次發現有電騙集團招攬非華裔社群作「解款賊」，警方呼籲僱主及僱傭公司，向外籍女傭傳達防罪信息，勿貪圖數千元以身試法，並留意自己家傭會否「忽然富貴」。

莫子威又稱，「猜猜我是誰」受害群組通常是61歲或以上的長者，騙徒多扮作受害人子女行騙。今次兩名事主中，有事主與子女同住，相信騙徒藉老人家擔心子女的心理，乘虛而入。他說「子女多致電，長者少受騙」，呼籲市民多致電問候家中長者，主動報上自己名字及用共通的問候語，可有效防止此類騙案。

相關字詞﹕猜猜我是誰 電騙

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